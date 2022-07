Rusia amenaza con extender ofensiva en Ucrania y descarta negociaciones de paz

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó este miércoles que los objetivos militares de Rusia en Ucrania ya no se limitaban "únicamente" al este del país y estimó que mantener conversaciones de paz con Ucrania "no tiene sentido" en este momento.



Lavrov justificó ese cambio por una "geografía diferente" respecto de la situación que existía en Ucrania a finales de marzo, cuando Rusia había dicho que quería concentrarse en el este del país, tras haber fracasado en la conquista de Kiev, la capital.



"No se trata solo de DNR (Donetsk) y LNR (Lugansk), sino también de la región de Jersón, la región de Zaporiyia y otros territorios", aseguró Lavrov a los medios estatales en una entrevista.



El canciller ruso afirmó también que "no tiene sentido en la situación actual" mantener negociaciones de paz con Ucrania y estimó que los precedentes contactos "sólo han puesto de manifiesto la falta de voluntad de la parte ucraniana para discutir seriamente de lo que sea".



Estas declaraciones tienen lugar luego de que Rusia registrara en las últimas semanas conquistas territoriales en el este de Ucrania, tomando Severodonetsk y Lyssytchansk, lo que le abrió el camino para intentar avanzar hacia las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, más al oeste.



Sin embargo, feroces combates continúan desarrollándose en esta parte de Ucrania, que cuenta con recientes entregas de mejores piezas de artillería occidentales.



Por otra parte, Lavrov advirtió que si occidente continúa entregando a Ucrania armas capaces de golpear a larga distancia, como los lanzacohetes múltiples estadounidenses HIMARS, los objetivos geográficos de Rusia cambiarían aún más.



"Porque no podemos permitir que, en la parte de Ucrania controlada por (el presidente Volodimir) Zelenski o su reemplazante, se encuentren armas que pueden amenazar directamente nuestro territorio o el de las repúblicas (separatistas) que declararon su independencia o quieren elegir su futuro solas", declaró.



Estados Unidos acusó el martes a Rusia de "trabajar para anexionar los territorios ucranianos" que han pasado a estar bajo su control en los últimos meses utilizando el mismo "modus operandi" que hizo con Crimea en 2014.



"Es una pura mentira decir que la operación militar rusa tiene como objetivo la conquista. Estamos llevando la paz a los territorios liberados", respondió la embajada rusa en Estados Unidos.