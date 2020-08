Rebrotes de covid-19 en el mundo serían menos virulentos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ya son seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud, OMS, decretó la emergencia de salud pública global tras la aparición del Covid-19 y aunque en América apenas comienzan a reportarse los picos altos de la pandemia, en la mayoría de países de Europa y Asia la curva de contagios y muertes viene en decenso.



De hecho, se están registrando algunos rebrotes en comunidades o poblaciones específicas de algunos países de Europa que, según algunos médicos y científicos, serían menos virulentos que el brote inicial. Es decir, menos dañinas.



Un ejemplo de esas opiniones es la de Juan Abarca, director de la red de hospitales HM de España, quien dijo en el portal The Conversation: “¿Qué le sucede al virus? La realidad es que se ha atenuado, ya sea por el efecto de la radiación ultravioleta o por la existencia de cepas mutadas más benignas. Eso, que va más allá del efecto logrado por el confinamiento y otras medidas de salud pública, significa que el fin de la crisis de salud, afortunadamente, se acerca más rápido de lo esperado”.

Según el médico, por ahora se está intentado confirmar o refutar la hipótesis del debilitamiento con las estadísticas.



El galeno sostuvo que una de las hipótesis de este hecho podrían ser las condiciones ambientales que están cambiando y generando un impacto en la enfermedad.



“Se ha hablado mucho del posible impacto de dependencia de la radiación UV o de las altas temperaturas, afirmaciones que no son respaldadas por evidencia, sino más bien en paralelos extraídos del comportamiento de otros coronavirus”, cita el articulo.

Lo que piensan los expertos caleños

​

Para Arturo Lucumí Moreno, médico PHD y experto en biología molecular y bioquímica, el Covid-19 es un virus que tiene como material genético RNA y no DNA y, por lo tanto, muta más.



“Eso significa que su secuencia genética cambia frecuentemente y la consecuencia de eso es que se puede dar, más rápidamente, nuevas cepas del virus. Con la información que hay hasta ahora no se ha establecido que existan diferentes cepas del virus. Pero está claro que hay nuevas variantes genéticas a las que se le llaman linajes y desde ese punto de vista el primer linaje de este coronavirus en China fue bastante agresivo, pero -al parecer- por lo que he leído apareció uno nuevo, que presuntamente por estudios que se han hecho, y que no son del todo concluyentes, puede tener una virulencia menor”, manifestó.



El también docente de la Universidad Libre señaló que por este nuevo linaje, los síntomas y efectos que causa el virus pueden ser menores.

“Pero reitero, esos estudios no son concluyentes. Por eso creo que es prematuro decir que el nuevo linaje del virus puede ser menos dañino para las personas. Tenemos que esperar cómo evoluciona en el tiempo, al menos un mes más”, complementó el experto, quien añadió que el virus ha venido cambiando.

Por su parte, Robinson Pacheco, epidemiólogo de la Universidad Libre de Cali, manifestó que la disminución de la virulencia del covid también puede explicarse porque el sistema de salud aprendió más sobre el manejo clínico de la enfermedad.

Algunos expertos en Europa y Asia investigan si una nueva cepa del coronavirus Covid - 19 sería menos virulenta y dañina que la inicial.



“Entonces cuando nos enfrentamos a esos nuevos rebrotes, por así decirlo, el sistema ya sabe cómo manejarlo de mejor manera, se tiene un diagnóstico más acertado y eso hace que la virilidad baje”, señaló.

Sin embargo, el epideómologo precisó que para determinar si el virus es más fuerte o no, hay que hacer estudios científicos.



“Por ejemplo, hay que aislar el virus, hay que mirar su interacción porque lo demás es muy hipotético”, aseveró.



El médico añadió que estos llamados rebrotes obedecen a varios factores. “Por ejemplo, los sectores que van saliendo de la cuarentena se exponen más al virus y empieza otra vez”, anotó.

La teoría de la alta temperatura

​

Para el neumólogo Mario Fernando Guzmán, la hipótesis de que la ola de calor disminuye el número de contagios por coronavirus hay que mirarla con cautela.

“Si bien es cierto las altas temperaturas podrían contribuir a la reducción de la transmisión de la enfermedad no la elimina y bajo el escenario actual de la reapertura de nuevos sectores es claro que el virus circulará más. Se podría decir que la exposición solar de alguna manera ejerce una acción desinfectante, pero esto no quiere decir que no debamos protegernos, por el contrario, ahora que estamos sobre el pico de la pandemia debemos cuidarnos más”, dijo

Tenga en cuenta

​

-Según los expertos, se espera que antes de culminar el año exista un vacuna contra el coronavirus con suficiente soporte científico sobre su efectividad. No obstante, el proceso de inmunización de toda la población del planeta podría durar varios años.



-Los primeros en recibir esta vacuna sería la población más vulnerable como los adultos mayores y las personas con enfermedades de base, por ello, por ahora, la medidas más efectiva para no contraer el virus es el autocuidado: uso correcto del tapa bocas, lavado constante de manos, evitar lugares con aglomeraciones etc.



-Para los especialistas es inevitable que se presenten nuevos brotes de covid hasta que se alcance un umbral de protección en la población a través de la inmunidad de rebaño.