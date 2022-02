Presidente Zelenski solicitó la integración "inmediata" de Ucrania en la Unión Europea

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el lunes a la Unión Europea, UE, admitir a su país inmediatamente en el bloque, en el quinto día de invasión rusa.



"Nos dirigimos a la UE en lo que concierne a una integración sin demora de Ucrania a través de un nuevo procedimiento especial", declaró Zelenski en un video. Y añadió que el objetivo es "estar juntos con todos los europeos y, lo más importante, estar en condiciones de igualdad. Estoy seguro de que es justo. Estoy seguro de que es posible".



Y agradeció el apoyo de las potencias occidentales. "El apoyo contra nuestra coalición contra la guerra es incondicional y sin precedentes".



Zelenski alabó a los "héroes ucranianos" y contó que 16 niños habían muerto desde el inicio de la ofensiva rusa, el jueves, y 45 estaban heridos. "Los ucranianos han demostrado al mundo quiénes son. Y Rusia ha mostrado en lo que se ha convertido", dijo Zelenski.



Zelenski pidió a los soldados rusos este lunes que depusieran las armas. "Depongan sus armas, váyanse de aquí, no crean a sus mandos, no crean a sus propagandistas. Salven sus vidas, simplemente", mencionó en ruso.



Zelenski afirmó que ya habían muertos más de 4.500 soldados rusos en cinco días de combate. Rusia admitió el domingo haber sufrido bajas pero no dio cifras



¿Qué dice la Unión Europea?

La Unión Europea entreabrió una puerta de acceso a Ucrania, pero advirtió que el proceso no ocurrirá de inmediato, como lo demanda el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien desea que el país sea aceptado "sin demora".



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había abierto la puerta en una entrevista divulgada el domingo en la que dijo con todas las letras que quería a Ucrania en el bloque.



"Hay muchos tópicos con los que trabajamos juntos (...) Son uno de nosotros, y los queremos dentro" del bloque, dijo Von der Leyen, sin mencionar plazos o detalles.



Sin embargo, este mismo lunes, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo (instancia que en la UE representa a los países miembros) enfrió marcadamente los entusiasmos y entrecerró la puerta abierta por Von der Leyen, al admitir que la adhesión inmediata de Ucrania no goza de unanimidad.



"Es un pedido expresado por Ucrania ya hace tiempo. Pero hay diferentes opiniones y sensibilidades en el seno de la UE sobre una ampliación" [del bloque], explicó Michel a periodistas en una videoconferencia.



"Ucrania presentará una demanda oficial, la Comisión Europea dará su opinión, y el Consejo Europeo se pronunciará", añadió. Al tiempor que reforzó que la UE se mantiene firme en el apoyo a los ucranianos.



El funcionario belga mencionó inclusive su intención de invitar a Zelenski a participar "de manera regular" en las cumbres europeas, y la necesidad de reforzar los acuerdos de colaboración entre el bloque europeo y Ucrania.

"Uno de los nuestros"

Ucrania "es uno de los nuestros en el sentido en que es un país europeo", indicó el vocero Eric Mamer. No obstante, añadió, la propia Von der Leyen recordó que "existe un proceso en lo que se refiere a la negociaciones de adhesión y las condiciones que deben ser cumplidas".



En términos estrictos, la adhesión súbita e inmediata de un país a la UE no está prevista en ningún reglamento, y el proceso es marcadamente largo. Además, exige el apoyo unánime de los miembros, que ahora suman 27.



Un país aspirante a la adhesión debe presentar un pedido formal y abrir lentas negociaciones, y en un plazo específico debe cumplir una exigente lista de condiciones antes de ser aceptado.



El último país a sumarse a la UE fue Croacia, en 2013, aunque las negociaciones se iniciaron ocho años antes, en 2005, y los últimos capítulos se sellaron en 2011.