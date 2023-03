Presidente de México pide a EE.UU. más ayuda para migrantes tras mortal incendio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió una vez más a Estados Unidos destinar recursos para prevenir la migración irregular en regiones pobres de Latinoamérica, tras la muerte de 39 migrantes en un centro de detención de México.



Sin detallar la cifra, López Obrador dijo que lo invertido por Washington en Centroamérica palidece frente a los miles de millones de dólares que ha destinado en ayuda militar para que Ucrania enfrente la invasión rusa.



Le puede interesar: Detienen a cinco presuntos responsables de incendio que mató a 39 migrantes en México



"Desde que llegué (al poder en 2018) hay constancia de que he estado (...) pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos", señaló el mandatario izquierdista en su habitual rueda de prensa.



La noche del pasado lunes, un incendio mató a 39 hombres recluidos en el calabozo de un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez (norte, fronteriza con Estados Unidos).



Lea además: Cientos de migrantes intentan cruzar de México a EE.UU. tras la tragedia en Ciudad Juárez



El fuego se inició cuando al menos un migrante prendió fuego a colchones en medio de protestas por una posible deportación, y los encargados de la seguridad no hicieron nada para abrir la reja, según la Fiscalía General.



La tragedia se cobró la vida de 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano, mientras que otras 27 personas resultaron heridas. La justicia ordenó la captura de seis presuntos responsables de homicidio.



Lea también: Personal del centro de migrantes incendiado en México no actuó para evacuar a detenidos



En Estados Unidos "tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales solo con el uso de la fuerza, y no se atienden las causas", pero "vamos a seguir insistiendo" en que se invierta más en los países de donde salen los migrantes, indicó López Obrador.



El presidente recordó que México ha destinado 100 millones de dólares a programas sociales en El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que según él ha contribuido a disuadir a muchos jóvenes de que abandonen sus comunidades.



Lea aquí: "No va a haber impunidad": Presidente de México por muerte de migrantes en incendio



"Lo que le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es que si nosotros estamos destinando 100 millones de dólares, pónganle ustedes, ayuden, y no lo han hecho. Ni con el presidente (Donald) Trump logramos este propósito, ni ahora con el presidente (Joe) Biden", lamentó.



El mandatario reconoció, no obstante, que un programa de visas temporales adoptado por Biden ha ayudado a disminuir el flujo migratorio "considerablemente", y abogó para que las eventuales ayudas se entreguen directamente y no a través de oenegés, a las que acusó incluso de traficar con la necesidad de la gente.



Por último: "No somos perros", claman migrantes tras muerte de 40 de ellos en incendio en México



López Obrador, quien visitará este viernes Ciudad Juárez para constatar la atención a los heridos del incendio, también anunció una "reforma" al Instituto Nacional de Migración (INM), que administra los centros de detención de migrantes.