Presidenta de Taiwán inicia visita a Guatemala, con polémica escala en EE.UU.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inicia este viernes una visita a Guatemala y Belice para reforzar los lazos con los pocos aliados de la isla, con una polémica escala en Estados Unidos que enfureció a China.



La visita de Tsai a los dos países centroamericanos tiene lugar pocos días después de que Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taipéi para unirse a Pekín.



Le puede interesar: Expresidente de Taiwán inició este lunes su polémica visita a China, ¿cuál es el motivo del viaje?



La presidenta hizo una escala en Nueva York y en su viaje de regreso planea reunirse en California con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lo que indujo a China a advertir a Estados Unidos que estaba "jugando con fuego".



Washington replicó afirmando que no hay razones para que China "reaccione de forma exagerada".



Lea además: Honduras anunció que gestionarán apertura de relaciones "oficiales" con China



Tsai llegará en la tarde a Guatemala, donde conversará con su par Alejandro Giammattei y asistirá a la firma de acuerdos de cooperación, según la agenda.



La presidenta también visitará las majestuosas ruinas mayas de Tikal, en el norte del país, y el recién inaugurado hospital de Chimaltenango, en el oeste, construido con una donación de Taipéi de 22 millones de dólares.

- Campo de batalla diplomático -

El domingo partirá a Belice, donde se reunirá el lunes con el primer ministro, John Briceño, y se marchará al día siguiente.



Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció a China, el domingo pasado.



Lea a continuación: Taiwán denuncia el aumento del gasto militar de China



La decisión redujo a 13 los países del mundo que todavía reconocen a Taiwán, que ha perdido varios aliados latinoamericanos en años recientes.



Paraguay podría ser el próximo, pues tiene elecciones presidenciales en abril y el candidato opositor Efraín Alegre ha dicho que si gana, revaluará los lazos con Taiwán.



Lea también: Siete desaparecidos tras naufragio cerca de islas japonesas disputadas con China



Esto dejaría como aliados de Taipéi sólo a Guatemala, Belice, Haití, la Santa Sede, Esuatini y siete pequeñas naciones insulares del Caribe y del Pacífico.



China considera a la isla de gobierno democrático y autónomo como parte de su territorio, que espera recuperar un día incluso por la fuerza.



Lea incluso: Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoce "una sola China"



Bajo el principio de "Una sola China", no permite que ningún país tenga lazos diplomáticos con Pekín y Taipéi a la vez.



América Latina ha sido un campo de batalla diplomático desde que Taiwán y China se separaron en 1949, al final de la guerra civil china.



Lea lo siguiente: Xi Jinping, reelegido para un tercer mandato como presidente de China



Los comunistas tomaron el poder en China continental, mientras los nacionalistas se replegaron a Taiwán.



En años recientes, abandonaron a Taiwán para unirse a China Nicaragua en 2021, El Salvador en 2018, Panamá in 2017 y Costa Rica en 2007.

- Principal aliado -

Estados Unidos no tiene lazos diplomáticos con Taiwán, pero sí una sólida relación no oficial, según el Departamento de Estado.



Washington es el principal aliado de la isla y su mayor proveedor de armas, aunque cambió el reconocimiento a Pekín en 1979.



Póngase al día con: Negocios y planes de paz para Ucrania en agenda de Lula en China



Tras la decisión de Honduras, el secretario de Estado, Antony Blinken, expresó que Washington ha ofrecido apoyo al pueblo de Taiwán, pero reconoce el principio de una "Una sola China".



"Los países tienen que tomar sus propias decisiones soberanas sobre su política exterior", dijo Blinken. "Eso se lo dejamos a ellos".

- Cooperación -

Taiwán es para Guatemala "la única y verdadera China", dijo la cancillería guatemalteca el domingo.



Según la secretaría de planificación de Guatemala, la cooperación no reembolsable taiwanesa entre 2013-2021 llegó a 90 millones de dólares, tres más que la asistencia de la Unión Europea.



Actualicece con: Militares de Estados Unidos alertan de inversión masiva china en América Latina



En 2021 Taipéi firmó con Guatemala otro acuerdo por 60 millones de dólares no reembolsables para los próximos cuatro años.



Los lazos entre Taiwán y Centroamérica no han estado exentos de controversias, pues tres expresidentes fueron acusados de sacar provecho personal: Alfonso Portillo de Guatemala (2000-2004), Arnoldo Alemán de Nicaragua (1997-2002) y Francisco Flores de El Salvador (1999-2004).



Informese con: Honduras anunció que gestionarán apertura de relaciones "oficiales" con China



Portillo se declaró culpable en Estados Unidos de haber tratado de lavar en ese país 2,5 millones de dólares de sobornos pagados por Taiwán a cambio de que mantuviera el reconocimiento a la isla.



Fue condenado a cinco años y diez meses. Estuvo preso casi dos años, pues se le descontó el tiempo de reclusión en Guatemala.