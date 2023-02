Personalidades piden a Boric conceder ciudadanía chilena a opositores nicaragüenses

Un grupo de personalidades chilenas, incluido el escritor y activista Ariel Dorfman, firmaron una carta en la que le piden al presidente Gabriel Boric que le conceda la nacionalidad a los opositores nicaragüenses que quedaron apátridas por decisión del gobierno socialistas de Daniel Ortega.



"Venimos a solicitar que, (...) al igual que lo han hecho los Estados Unidos y España, ofrezca a los apátridas nicaragüenses la nacionalidad chilena por gracia, un gesto de verdadera solidaridad que nos enorgullecería como país y fortalecería los vínculos del pueblo chileno con el país de (el poeta) Rubén Darío", dice la misiva.



Entre los firmantes, junto con Dorfman, autor de "La muerte y la doncella" (1990), están Sofía Prats, hija del exjefe del Ejército chileno asesinado Carlos Prats; Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria; y Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos.



Los firmantes usan como argumento de su petición la condena que el mismo Boric hizo en su cuenta de Twitter el sábado pasado donde tildó de dictador a Ortega y se solidarizó con los nicaragüenses despojados de su nacionalidad.



"No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto", dijo el gobernante izquierdista.



"Estamos viendo con estupor los avances de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua que (...)", al referirse entre otros, a los más de 90 opositores, intelectuales, periodistas, activistas y otros a los que se les retiró la nacionalidad.



Entre los afectados por la medida están la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el novelista Sergio Ramírez y la poeta Gioconda Belli.



Boric ha sido muy crítico de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En noviembre pasado, en México, dijo que en Latinoamérica "no podemos mirar para el lado" ante problemáticas como la migración irregular o "los presos políticos en Nicaragua".



La distancia de Boric con el gobierno Ortega se vio desde antes que asumiera el mando. Incluso invitó a Sergio Ramírez a la ceremonia de asunción el 11 de marzo de 2022: "Por tus luchas que son las de un pueblo. Por tus letras que son más fuertes que las armas. Nos vemos en marzo", dijo en un tuit previo.



Sin embargo, Ramírez, exvicepresidente de Nicaragua y reconocido opositor de Ortega actualmente residente en España, no pudo viajar al país sudamericano.