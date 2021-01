Papa Francisco pide "unión" a la Iglesia de Venezuela frente a la pandemia

angela marcela alvarez

El papa Francisco suplicó "unidad" este miércoles a la Iglesia de Venezuela, a la que agradeció por el trabajo que realiza por los pobres y excluidos azotados por la pandemia de coronavirus.



"No se fracturen hermanos. No se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse; como también siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria, fuera de la unidad de la Iglesia", clamó Francisco en un video-mensaje divulgado por el Vaticano y enviado con ocasión del encuentro virtual que celebran los obispos y sacerdotes de Venezuela.



El papa latinoamericano, que sigue con particular atención la grave crisis humanitaria y socio-económica en ese país, agudizada por la pandemia de coronavirus, agradeció a los religiosos por "dar testimonio de amor y servicio" en plena emergencia.



A los sacerdotes y obispos venezolanos los instó a evitar actuar "solos, aislados, autosuficientes, con agendas encubiertas", y los invitó a que se dediquen a "los menos afortunados y tantas veces descartados".



Lea también: 70% de los caleños siguen susceptibles al covid-19, según estudio de seroprevalencia



"Para que en este tiempo de crisis, ellos se sientan acompañados, sostenidos, amados", añadió.



En una carta enviada en enero al cardenal venezolano Baltazar Porras, Francisco lamentó que el pueblo venezolano sea víctima de "la arrogancia de los poderosos", y pidió "fortaleza" a la Iglesia para seguir acompañando a los venezolanos ante "la creciente pobreza que los estrangula".