Papa Francisco insta a tomar conciencia frente a la crisis ambiental del planeta 

Natalia Moreno Quintero

El papa Francisco exhortó a los cristianos a "no saquear el planeta" y recordó que los países ricos tienen "una deuda ecológica" con los más pobres por la explotación injusta de sus recursos.



En un video divulgado este lunes por el Vaticano con ocasión de la Jornada Mundial de la Oración por la Creación en el mes septiembre, el papa argentino llamó a tomar conciencia del grave problema ecológico que azota al mundo.



"Estamos exprimiendo los bienes del planeta. Exprimiéndolos", lamentó.



El papa, autor de la encíclica 'Laudato Si' para la defensa del planeta y sus habitantes, denunció el saqueo y la explotación de los recursos que muchos países ricos y multinacionales cometen.



"Hacen fuera lo que no se les permite en los suyos", lamentó.



El pontífice pidió rezar para que esos recursos "no sean saqueados, sino para que se compartan de manera justa y respetuosa", dijo.



"No al saqueo, sí al compartir", instó el jefe de la Iglesia católica.



"Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad", repitió.

Según el director internacional de la Red Mundial de Oración, padre Frederic Fornos, el pedido del papa fue lanzado con ocasión del quinto aniversario de la encíclica 'Laudato Si'.



"El año 2020 es el año del quinto aniversario de esta encíclica dedicada al cuidado de la casa común: hoy más que nunca tenemos que escuchar ese grito y promover concretamente, con un estilo de vida personal y comunitaria sobria y solidaria, una ecología integral", aseguró.



El religioso recordó en el video que, según las cifras de Naciones Unidas, cerca de 821 millones personas "se acuestan con hambre cada noche".



"No es por falta de alimentos, es el resultado de la profunda injusticia que rodea la producción de alimentos y su disponibilidad", explicó.



El 1 % de la población mundial tiene más del doble de la riqueza del 99 % restante, señala la Red Mundial de Oración del papa.



La mitad de la humanidad vive con 5,5 dólares al día y unas 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, recordó la entidad.