Operación 'London Bridge is down', detalles del protocolo en caso de que muera Isabel II

Cuando a la recién nombrada Primer Ministra británica le comuniquen vía llamada telefónica que el "puente de Londres ha caído", significará que la Reina Isabel II ha fallecido y que, inmediatamente, deberá activarse la operación "London Bridge is down".



"London Brigde is down" es un complejo protocolo que detalla las ceremonias y actos protocolarios en el Reino Unido en caso de que la reina Isabel II fallezca y que, además, deberá cumplirse a pie de la letra. El plan, cuyos detalles hacen parte de un documento secreto, fueron revelados hace dos años por el sitio Politico.



El día de la muerte de su Majestad, denominado como el día D, comenzará informando primeramente la recién nombrada primer ministra del Reino Unido, Liz Truss, y su gabinete de ministros.



Al informar sobre el suceso, todas las banderas del Palacio de Buckingham y WhiteHall, la zona parlamentaria, deberán bajarse a media asta en 10 minutos. Seguidamente, la premier británico dará un discurso donde se anunciará un minuto de silencio a nivel nacional y se declarará Día de Luto Nacional.



Por otro lado, la página oficial del Palacio se pintará de color negro, al igual que los perfiles sociales del Gobierno. Tanto la bolsa, la banca y el comercio cerrará por el duelo.



Dependiendo del lugar en que la monarca fallezca, el protocolo tiene diferentes variaciones. Si muere en su residencia de Sandringham, su ataúd llegará en un tren y será recibido por el primer ministro en la estación de Londres de St Pancras.



Si su fallecimiento sucede en el Castillo de Balmoral, Escocia, donde la Reina se encuentra actualmente bajo supervisión médica, se activará la "Operación Unicorn" la cual llevará el cuerpo en tren a Londres, si esto no es posible, se activará la "Operación Overstudy", que trasladará el féretro en avión.



El sepelio de la Monarca británica ocurrirá pasados los 10 o 12 días de su fallecimiento y el catafalco, es decir el ataúd cubierto con tela negra que representa un sepulcro, de la Reina se pasará del Palacio de Buckingham al Palacio de Westminster, donde permanecerá en capilla ardiente durante 4 días. En este tiempo, todos los miembros de la familia real se turnarán para velar el féretro.



Su funeral se realizará en la abadía de Westminster, donde a las 11:00 de la mañana sonarán las campanas del Big Ben. Por último, el féretro será trasladado a la capilla de St George del Castillo de Windsor, donde permanecen los restos de los antepasados de la realeza.