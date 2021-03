OMS pide al Gobierno de Brasil tomar medidas serias para contener emergencia del covid-19

angela marcela alvarez

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró el viernes "muy preocupado" por la situación epidemiológica relacionada con el covid-19 en Brasil, y pidió al gobierno que tome "medidas serias".



No es la primera vez que Tedros Adhanom Ghebreyesus alerta sobre la situación en el gigante sudamericano.



"Estamos muy preocupados, pues no solo el número de casos aumenta sino también el de muertos", declaró el viernes en conferencia de prensa.



"Si no se toman medidas serias, la tendencia actual (...) se traducirá en más muertos", advirtió y pidió al gobierno "tomar en serio la situación".



Unas 273.000 personas murieron de covid-19 en Brasil, donde el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro no ha parado de minimizar la importancia de la pandemia y donde la vacunación solo comenzó tardía y lentamente por falta de dosis disponibles.



El presidente brasileño también ha sido criticado por especialistas en salud pública por promocionar medicamentos cuya eficacia contra el virus no se probó, como la hidroxicloroquina.



Brasil superó esta semana un nuevo récord de muertos en 24 horas (2.286).



"Las autoridades deberían enviar mensajes claros sobre la situación y las medidas que se deben tomar", dijo Tedros.



Esta situación, si se prolonga, puede desbordarse a países vecinos, que en conjunto están en mejor situación que Brasil, advirtió.



La OMS está muy preocupada por la circulación en Brasil de una de las variantes más contagiosas del coronavirus, llamada P.1 y que apareció en Manaos (norte).