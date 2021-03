OMS asegura que no hay razón para dejar de vacunar contra el covid-19 con AstraZeneca

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La OMS declaró este viernes que "no hay razón para no utilizar" la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca, tras la suspensión de su aplicación como medida de precaución en varios países europeos.



"Sí, deberíamos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca", "no hay razón para no utilizarla", declaró Margaret Harris, una vocera de la Organización Mundial de la Salud este viernes en un punto de prensa de la ONU en Ginebra.



Varios países como Dinamarca, Noruega, Islandia o Bulgaria decidieron retirar este biológico de su plan de vacunación porque estaría generando problemas de coagulación.

El primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, ordenó el viernes la suspensión del uso de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19, invocando el principio de precaución.



"He ordenado que se suspendan las vacunaciones con la vacuna de AstraZeneca hasta que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) levante todas las dudas sobre su seguridad" dijo Borisov, citado en un comunicado.



No obstante la EMA abogó el jueves por seguir administrando este fármaco, después que varios países de la región suspendieran su uso por la aparición de coágulos de sangre en personas que lo habían recibido.



"Los beneficios continúan superando los riesgos y la vacuna puede continuar administrándose", subrayó la EMA, mientras se investigan presuntos casos de coágulos que derivaron en trombosis.