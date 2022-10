¡No fue su celular! WhatsApp sufrió una caída por casi dos horas en todo el mundo 

El grupo estadounidense Meta aseguró que resolvió el apagón mundial que afectó a los miles de millones de usuarios de su mensajería instantánea WhatsApp.



"Sabemos que la gente ha tenido problemas para enviar mensajes WhatsApp hoy", dijo a AFP un portavoz de Meta. "Hemos resuelto el problema y nos disculpamos por cualquier inconveniente", destacó.



Sin embargo, no especificó el origen de la caída del servicio de mensajería.



Unas horas antes, DownDetector.com, que sigue los fallos de los servicios digitales, informó que había observado una gran interrupción de WhatsApp.



"Los informes de los usuarios indican que WhatsApp ha estado teniendo problemas desde las 09H17" (07H17 GMT), publicó el sitio, registrando miles de informes de usuarios de todo el mundo.



El incidente fue confirmado por Meta, que aseguró que haría todo lo posible para restaurar WhatsApp "lo antes posible".



Según los testimonios en las redes sociales, los usuarios no podían enviar mensajes ni conectarse al servicio.



WhatsApp, que superó los 2.000 millones de usuarios en el mundo en febrero de 2020, es una de las mensajerías gratuitas más populares en el mundo.



Fue adquirida por Facebook en 2014 por poco más de 19.000 millones de dólares, la mayor adquisición jamás realizada por el grupo de Mark Zuckerberg.



En Twitter, el hashtag #whatsappdown (WhatsApp desactivado) fue una de las tendencias más populares en el mundo el martes por la mañana.

Gigante caída

Los usuarios de la red social Blue Bird se burlaron de la interrupción de la mensajería instantánea, afirmando que Twitter disfrutaría y experimentaría una afluencia de conexiones.



Una vez restablecido el servicio, numerosos internautas expresaron su alivio.



En Instagram (grupo Meta), varios millones de mensajes mencionaban el apagón bajo el hashtag #Whatsapp.



Las plataformas de Meta, las redes sociales de Facebook e Instagram, así como las mensajerías WhatsApp y Messenger, ya fueron víctimas de un apagón masivo sin precedentes el año pasado.



La duración y la magnitud de esta interrupción de cuatro servicios utilizados por miles de millones de personas la habían convertido en un incidente importante, hasta el punto de que Downdetector lo identificó como "el más importante que jamás se haya visto" en las redes sociales.



Facebook reconoció entonces que el incidente se debía a un error de su parte y no a un problema técnico.