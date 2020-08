Mola mola: el gigantesco pez que apareció en una playa de Australia y sorprendió a turistas

Alejandro Cabra Hernandez

Mola mola o pez luna, así se llama el ejemplar de la gigantezca especie marina que sorprendió a dos turistas en el municipio de Kennet River, Australia.



Como Tim Rothman y James Barham se identificaron las dos personas que encontraron al pez muerto en playas australianos. Aseguraron que en un principio pensaron que se trataba de una montaña de arena.



De hecho, uno de ellos se atrevió a decir que, desde la distancia, el pez parecía une extraterrestre.



Cath y Tom Rampton, pareja de veterinarios, dijeron haber visto al pez también, cuando se movilizaban en cercanía a la desembocadura de un río, en cercanías a Kennet River.



Fueron ellos mismos los que aclararon que no se trata de una extraña especie, ni mucho menos de un extraterrestre. Se trata de un pez luna o mola mola, especie que puede llegar a medir tres metros de largo y pesar hasta 2,5 toneladas.



Según dijeron, ese ejemplar no era muy grande. "puede llegar a duplicar su tamaño".



Según un funcionario del Museo de Australia Meridional, no es poco usual ver a los mola en las costas, pues suelen llegar ahí cuando son golpeados por embarcaciones o son movidos por la corriente.



"Generalmente están más lejos en el mar, pero muchas veces mueren por la ingesta de plástico, pensando que se tratan de medusas", afirmó el mencionado funcionario Ralph Foster.