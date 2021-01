angela marcela alvarez

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajarán directamente el jueves a Wuhan (centro de China) para iniciar su investigación sobre el origen del coronavirus, indicó este martes Pekín, que impone cuarentena a cualquier viajero que entre en el país.



"Según el programa previsto actualmente, viajarán en avión de Singapur a Wuhan el 14 de enero", indicó en rueda de prensa Zhao Lijian, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

​

Los expertos debían haber llegado la semana pasada, pero un problema de última hora sobre las autorizaciones de entrada en territorio chino retrasó su llegada.



China exige a todos pasajeros procedentes del extranjero dos semanas de cuarentena en un hotel a su llegada. Esta regla debería aplicarse a los investigadores de la OMS, aunque no se confirmó formalmente.



Los investigadores no tienen como misión señalar a los responsables, sino intentar comprender cómo pudo transmitirse el coronavirus de un animal a los humanos para evitar una nueva pandemia similar.



"Se trata de comprender los orígenes de la pandemia, no de encontrar un responsable", declaró el director de cuestiones de emergencia sanitaria de la OMS, Michael Ryan.



Lea también: Estudio de la OMS para determinar origen del coronavirus iniciará el jueves en Wuhan



La delegación está compuesta por 10 científicos de Dinamarca, el Reino Unido, Países Bajos, Australia, Rusia, Vietnam, Alemania, Estados Unidos, Catar y Japón.