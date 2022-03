"Me equivoqué y estaba fuera de lugar": Will Smith ofreció nuevas disculpas a Chris Rock 

El actor Will Smith pidió disculpas a Chris Rock este lunes en Instagram por haberle propinado una bofetada en la gala de los Óscar, luego de que la Academia condenara el incidente que marcó la ceremonia del domingo.



"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris", escribió Smith, quien el domingo se alzó con el primer Óscar de su carrera.



"Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", agregó.



"Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa", dijo.



"Violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", agregó Smith quien también dijo que "bromear sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente".



El actor también se disculpó con las hermanas Venus y Serena Williams y con su familia, quienes estaban presentes en la ceremonia debido a ser el objeto de la película "Rey Richard: una familia ganadora", con la cual Smith alcanzó el Óscar al mejor actor.



El domingo en la ceremonia del mayor premio de Hollywood, Rock hizo un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.



Su esposo Will Smith, de 53 años, reaccionó con una bofetada, y luego gritó enfurecido: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!".



Minutos después, al recibir el Óscar a mejor actor por su papel en "Rey Richard: Una familia ganadora", se disculpó con la Academia sin mencionar la agresión ni a Rock. Llorando dijo: "a veces el amor te hace hacer locuras".



"La Academia condena las acciones del señor Smith en el evento de anoche", dijo la organización en un comunicado.



"Hemos iniciado oficialmente una revisión formal del incidente y estudiaremos otras acciones y consecuencias en concordancia con nuestros estatutos de conducta y la ley de California".

"Narcisista"

El actor y director Judd Apatow tuiteó: "Pudo haberlo matado". "Simplemente perdió el control de su cólera y su violencia (...) Perdió la cabeza". Pero después lo borró.



La escritora británica Bernardine Evaristo, cuyo padre es nigeriano, consideró que Smith desperdició la posibilidad de dar ejemplo, especialmente para los afroestadounidenses. "Smith es apenas el quinto negro en ganar el Óscar al actor principal, recurre a la violencia en vez de usar el poder de la palabra para vencer a Chris Rock", tuiteó.



"Y luego invoca a Dios y al amor que le habrían hecho comportarse así", añadió.



El director Rob Reiner cuestionó la sinceridad de su disculpa y recalcó que no se dirigió a Chris Rock. Will Smith puede considerarse "afortunado de que Chris no presente cargos por agresión", escribió.



La ganadora del Emmy Rossy O'Donnell calificó el acto de "una triste muestra de masculinidad tóxica de un enloquecido narcisista", mientras que la comediante Kathy Griffin comentó: "Ahora estaremos preocupados preguntándonos quien será el próximo Will Smith en los clubes de comedia".



Richard Williams, el padre de las tenistas, dijo a través de su hijo que "no condona que una persona golpee a otra", de acuerdo con la cadena NBC.

"Todo amor"

Después de los Óscar, Smith apareció en la fiesta de Vanity Fair, donde bailó y posó junto a su familia y sujetando su Óscar ante los fotógrafos.



La publicación Variety informó que cuando fue cuestionado sobre cómo había sido su noche, él respondió: "Todo amor".



Pinkett Smith no se pronunció en las redes, pero su esposo bromeó en su propio post en Instagram añadiendo: "¡No puedes invitar a la gente de Filadelfia o Baltimore a ningún lugar!", aludiendo a sus ciudades natales.



Algunas celebridades también salieron en defensa de Smith.



"Tienes que ver en tiempo real lo que le pasa al alma de un hombre cuando ve a la mujer que ama aguantando las lágrimas por un 'chistecito'", tuiteó la cantante Nicki Minaj. "Él ve su dolor", agregó.



La representante demócrata Ayanna Pressley, quien padece de alopecia, le agradeció a Smith. "Felicitaciones a todos los maridos que defienden de la ignorancia e insultos cotidianos a sus esposas que sufren de alopecia", tuiteó Pressley y luego borró el mensaje.



La actriz Tiffany Haddish le mostró igualmente su apoyo: "Eso es lo que se supone que debe hacer tu esposo, ¿no? Protegerte", le dijo a la revista People.



Algunas personas en las redes sociales pidieron que le retiraran el Óscar a Smith, pero la regente de la Academia, Whoopi Goldberg, descartó esto.



"No le vamos a quitar el Óscar", dijo este lunes en un programa matutino.



"Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que hagan. Particularmente porque Chris [Rock] dijo que no presentará cargos".



Un votante de la Academia que pidió no ser identificado comentó su frustración por como el incidente colocó la gala en segundo plano.



"Preferiría ver notas sobre la gran diversidad en la ceremonia de los Óscar, lo que ahora parece secundario", dijo.