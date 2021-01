Álvaro José Carvajal Vidarte

América Latina y el Caribe superaron los 550.000 muertos como consecuencia del nuevo coronavirus, según un balance establecido por AFP este lunes a partir de fuentes oficiales.



La región es la segunda más golpeada en número de decesos detrás de Europa (660.429). Los más de 550.000 muertos en América Latina y Caribe representan más de un cuarto de los decesos a nivel mundial, sobre un total de 17.368.045 casos (casi 95 millones de casos en el mundo).



Detrás de Brasil (unos 210.000 muertos), los países más enlutados son México (más de 140.000), Colombia (más de 48.000) y Argentina (más de 45.000).



La situación en la región brasileña de Amazonas es peor que durante la primera ola de la pandemia, y puede provocar la implosión del sistema sanitario, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"De continuar así las cosas, claramente vamos a ver una ola que será peor que la ola catastrófica en abril y mayo", alertó el director de emergencias de la organización, Michael Ryan.

Se acelera vacunación en el mundo

Francia y el Reino Unido ampliaron este lunes la vacunación a más personas mayores con la esperanza de comenzar a doblegar la pandemia.



Tras haber vacunado al personal sanitario y a los internos de las residencias de ancianos, Francia lanzó la segunda fase de su campaña para inocular contra el virus a su población. Es el turno de unos 5 millones de personas mayores de 75 años que no viven en residencias, así como a 800.000 personas con patologías de "alto riesgo" (con insuficiencia renal crónica o tratamientos de cáncer).



El ministro de Salud Olivier Veran pidió "paciencia" por la lentitud con la que están llegando las dosis. Hasta la fecha, cerca de 422.000 personas ya han sido vacunadas en este país que lamenta más de 70.000 muertos.

El Reino Unido, golpeado por una variante del virus hasta 70% más contagiosa según las autoridades sanitarias, también decidió acelerar su campaña de vacunación, abierta desde este lunes a todas las personas de más de 70 años, y volvió obligatorio presentar un test negativo y realizar una cuarentena a cualquiera que viaje al país.



Desde que lanzó la campaña de inoculación el 8 de diciembre, más de 3,8 millones de personas han recibido la primera dosis y medio millón las dos necesarias.



A nivel mundial se han aplicado más de 40 millones de dosis de vacunas en al menos 60 países o territorios, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales este lunes a las 10H30 GMT.



Israel es de lejos el país más avanzado en cuanto a porcentaje de habitantes, con cerca de un cuarto de su población ya inoculada con al menos una dosis. En volumen, Estados Unidos lleva la delantera, con 12,28 millones de dosis administradas a 10,60 millones de personas (3,2% de la población).

Fronteras cerradas



La vacunación también se extiende en otras parte del mundo, donde el virus ha dejado más de dos millones de muertos desde su aparición en China en diciembre de 2019.



En Europa, Rusia comenzó este lunes una campaña con su vacuna Sputnik V, "la mejor del mundo" según el presidente Vladimir Putin.



India inició la suya el sábado y piensa vacunar hasta julio a 300 millones de personas, casi el equivalente a toda la población estadounidense.



Precisamente en Estados Unidos, el país más enlutado del mundo con cerca de 400.000 muertos, el objetivo de 100 millones de dosis de vacuna en los primeros 100 días de mandato del nuevo presidente Joe Biden es "factible", estimó el domingo el inmunólogo Anthony Fauci, que se convertirá en su asesor principal sobre la pandemia tras haberlo sido con Donald Trump.



El domingo, Brasil autorizó dos vacunas, la británica AstraZeneca y la china CoronaVac.



Poco después, Mónica Calazans, una enfermera de una UCI del hospital Emilio Ribas de Sao Paulo, se convirtió en la primera vacunada contra la enfermedad en el gigante suramericano.



Más de un centenar de personas recibieron la inyección de CoronaVac en Sao Paulo, a contracorriente de los planes del gobierno central, que desea iniciar la campaña el miércoles, dos días después de que se empiecen a repartir las dosis entre los 27 estados.

Más restricciones



Los planes de vacunación no bastan por lo pronto para frenar la pandemia y por ello las medidas de restricción y distanciamiento continúan ampliándose.



Las mascarillas quirúrgicas FFP2 son de uso obligatorio en los transportes en común en Baviera, en el sur de Alemania, y en Austria, país que anunció el domingo la prolongación de su tercer confinamiento hasta el 8 de febrero.



Italia prohibió el sábado los vuelos procedentes de Brasil a raíz de una nueva variante descubierta en ese país, y desde este lunes volverá a confinar a tres regiones consideradas de alto riesgo de contagio.



Perú, de su lado, prolongó la suspensión de todo los vuelos procedentes de Europa hasta el 31 de enero para intentar frenar la llegada de la variante británica del virus.



Australia no debería reabrir sus fronteras a los viajeros extranjeros en 2021, estimó este lunes un importante consejero gubernamental.



Estas restricciones en los desplazamientos que cuestan caro a la economía en general y al transporte aéreo en particular podrían también hundir a un símbolo de los viajes en Europa, la compañía ferroviaria Eurostar que une al Reino Unido con el continente.



Responsables de empresas británicas pidieron al gobierno participar en el rescate del grupo, que ya solo ofrece un ida y vuelta diarios entre París y Londres, en lugar de los dos por hora que solía tener antes de la pandemia.



Quien salió relativamente indemne de la debacle de 2020 fue China, que anunció un PIB positivo de 2,3% para el año pasado, lo que no oculta de todos modos el hecho de que se trate de su peor desempeño económico en más de cuatro décadas.



Frente a la restricciones impuestas en tantas partes del mundo, el pequeño emirato de Dubái abre sus puertas de par en par a los turistas, sin cuarentena ni toque de queda pese al aumento de contagios.



"Aquí no tengo miedo. Mira, todo el mundo lleva mascarilla", afirma Dimitri Melnikov, un turista ruso de 30 años.

