Más de 1,2 millones de manifestantes en Francia contra reforma a las pensiones

Cerca de 1,272 millones de personas protestaron este martes en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente liberal Emmanuel Macron, indicó el ministerio del Interior, en tanto que el sindicato CGT cifró la participación en 2,8 millones.



Aunque con cifras diferentes, tanto las autoridades como los sindicatos atestiguaron de un rechazo creciente contra el proyecto de retrasar la edad de la jubilación de 62 a 64 años. El 19 de enero, las protestas reunieron a 1,12 de manifestantes, según las autoridades, y "más de 2 millones", para la CGT.



"El gobierno debe escuchar el rechazo masivo de este proyecto y retirarlo", dijo Patricia Drevon, sindicalista de FO, tras una reunión de las centrales sindicales, llamando a nuevas movilizaciones la próxima semana, el martes 7 y el sábado 11.



Aunque con cifras diferentes, la movilización fue mayor que la primera jornada de protestas del 19 de enero. Los manifestantes pasaron de 1,12 millones a 1,272 millones, según las autoridades; de "más de 2 millones" a 2,8 millones, según el sindicato CGT.



Las dos medidas que cristalizan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años --y no 42 como ahora-- para cobrar una pensión completa.



"No quiero trabajar más tiempo, tengo un trabajo duro y ya estaré destrozada a los 62 años. No es viable ni física ni moralmente", dijo a AFP Sylvie Dieppois, una ayudante de cocina que se manifestó en Ruán. noroeste de Francia.



París, donde se detuvo a 30 personas por choques con las fuerzas de seguridad, registró la mayor manifestación con 87.000 personas (500.000 según la CGT), pero la participación también subió en la mayoría de ciudades y pueblos: 40.000 en Marsella, 28.000 en Nantes, 23.000 en Rennes, etc., según la policía.



En cambio, los huelguistas --que no cobran las horas de paro--- fueron menos numerosos en el sector público, como en la educación --uno de cada cuatro docentes, según el gobierno; el doble para los sindicatos--, así como en la empresa de ferrocarriles SNCF (36,5%), según una fuente sindical.



La punta de lanza vino del sector energético. Las centrales nucleares registraron una caída de producción de unos 3.000 MWh, según la empresa EDF. Y entre un 75% y un 100% del personal de las refinerías y depósitos de TotalEnergies se unieron al paro, según la CGT.