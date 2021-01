angela marcela alvarez

El Senado de Estados Unidos no puede llevar a cabo un juicio político "justo o serio" al presidente Donald Trump en los pocos días que restan antes de que deje el cargo, dijo un líder republicano el miércoles.



"De acuerdo con las reglas, procedimientos y los precedentes en el Senado que gobiernan el juicio político, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda terminar antes de que el presidente electo (Joe) Biden jure el cargo la próxima semana", dijo el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell en un comunicado.



Trump fue acusado el miércoles por la Cámara de Representantes y será sometido a juicio político en el Senado. Pero "incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo", agregó McConnell, que advirtió que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a sesionar.



McConnell, indicó este miércoles que no descarta votar para condenar al presidente Donald Trump en un eventual juicio político en su contra.



"Si bien la prensa ha estado llena de especulaciones, no he tomado una decisión final sobre cómo votaré y pretendo escuchar los argumentos legales cuando se presenten en el Senado", dijo McConnell en una nota a sus colegas republicanos.



Varios informes de prensa dijeron el martes que McConnell, un firme aliado de Trump durante cuatro años, apoyaba la decisión de los demócratas de someterlo a un "impeachment", considerando fundada la acusación.



La resolución presentada en la Cámara de Representantes prevé un solo cargo: "incitación a la insurrección", y está motivada por el encendido discurso de Trump antes del asalto de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero, cuando el Congreso certificó la victoria electoral de Joe Biden.



Una condena en el Senado podría inhabilitar al expresidente a postularse nuevamente en 2024, un alivio para muchos republicanos que quieren dar vuelta la página de la era Trump.



McConnell cumplió fielmente la agenda de Trump y ayudó a asegurar su absolución después de su primer "impeachment" por parte de la Cámara Baja en diciembre de 2019.