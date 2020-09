Proponen a Donald Trump como candidato al premio Nobel de Paz

Erika Mantilla

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, agradeció este miércoles haber sido propuesto por un legislador noruego de extrema derecha como uno de los candidatos al premio Nobel de la Paz de 2021.



"¡Gracias!", tuiteó el mandatario al replicar un artículo sobre esta petición y también compartió una serie de mensajes sobre el asunto.



Christian Tybring-Gjedde, del Partido del Progreso noruego (derecha populista antiinmigración), dijo que Trump merecía el premio por su papel en el acuerdo de normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.



Tybring-Gjedde ya había propuesto a Trump para recibir el Nobel de la Paz en 2018 tras su acercamiento -hoy suspendido- con Corea del Norte.

Trump evocó el prestigioso galardón en varias ocasiones y cuestionó que le fuera otorgado a su antecesor, Barack Obama.



"Yo podría obtener el premio Nobel de la Paz por muchas cosas si lo otorgaran honestamente, pero ese no es el caso", dijo en septiembre de 2019 al margen de la Asamblea General de la ONU.



"Se lo dieron a Obama inmediatamente después de llegar al poder y él no tenía idea de por qué", agregó.



El propio Obama reconoció al recibir el premio el 10 de diciembre de 2009 que él mismo había generado una "considerable polémica", pues "estoy al principio, no al final, de mi trabajo en la escena mundial".



