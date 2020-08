Lea en exclusiva el primer capítulo del libro de Mary Trump, sobrina del presidente de EE.UU.

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El padre de Mary Trump cayó en el alcoholismo y murió por esta causa con solo 42 años de edad, debido, en buena medida, a las enormes presiones que le impuso el patriarca Fred Trump, quien esperaba que su hijo mayor lo sucediera en el exitoso negocio inmobiliario donde amasó una fortuna necesitada de expansión.



Fred Jr. era talentoso, pero de otra manera. Quería surcar los aires, ser piloto comercial, lo que su padre consideraba una gran vergüenza familiar, pues su hijo -según él- estaba para grandes cosas y no para ser un “chofer del aire”.



Las humillaciones constantes, el maltrato verbal y los castigos económicos por no someterse a sus condiciones, y el hecho de que le culpara por un negocio inmobiliario malogrado que se arruinó debido al propio padre, se sumaban a las comparaciones con Donald, el hijo segundo y favorito de Fred, quien sí parecía cumplir con los códigos de agresividad para los negocios, falta de empatía con los que consideraba débiles o perdedores, y el deseo ardiente de ganar a toda costa, sin importar que sus proyectos quebraran.



Mary Trump rompe su silencio para reivindicar la memoria de su padre, Fred Jr., o Freddy, cuya historia con el alcoholismo ha sido mencionada por Donald Trump como la razón por la que no bebe y en cambio toma 12 cocacolas de dieta al día. Lo acusa de contribuir a la presión y el abuso familiar que quebraron el equilibrio de Freddy.



En el libro ‘Siempre demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’, Mary analiza la psiquis de Donald Trump con la autoridad que le da su doctorado en el Derner Institute of Advanced Psychological Studies. Y con un arsenal de historias familiares que conoce de primera mano, siendo Fred Trump padre quien quizá se lleva la peor parte.

Lea aquí en exclusiva un fragmento del libro

Aclara que rompe el silencio para impedir la reelección de su tío como presidente de los Estados Unidos, pues considera que las heridas de megalomanía e injusticia que porta su familia deben dejar de permear, ahora a gran escala, al país entero. Afirma en el polémico libro que la razón por la que no habló de todo esto en la primera elección de Trump, es que jamás creyó que su tío sería tomado en serio, o que ganaría.



En el libro presenta a Donald niño como el gran matoneador de su hermano pequeño, Robert (tercero de los varones), a quien desesperaba con su mal comportamiento y sus abusos. Solo Freddy Jr. lo detuvo una vez, arrojándole un tazón de puré en la cabeza, humillación que Donald jamás olvidó ni perdonó. Ser el matoneador y jamás el humillado podría resumirse como su máxima.



Donald no solo no era corregido o reprendido por su mal comportamiento en casa y en la escuela, sino que era alentado, preferido y disculpado por Fred, quien de alguna manera se veía a sí mismo reflejado en su hijo del medio. La madre de Trump es descrita por Mary como una mujer anulada, sin voz ni voto, com problemas físicos y también de la mente, a quien encontraban limpiando las escaleras en la madrugada y quien no ejerció activamente como límite o autoridad formativa para sus hijos.



En medio de esta ausencia emocional de la madre, y con el padre siempre ocupado en asuntos de dinero, crecieron en soledad los hermanos Trump, tres hombres y dos mujeres. Donald es descrito como un chico poco inteligente, poco estudioso, dueño de pésimos modales y con una coraza irrompible de dureza que aprendió y un día -de tanto interpretar- se volvió su realidad.



Enviado a una escuela militar, en un esfuerzo de Fred padre por darle algo de estructura en su adolescencia conflictiva, allí reforzó, según Mary, sus sentimientos de abandono y reforzó su idea de que la dureza inexpugnable era una buena careta.



Megalomanía, falta de empatía, misoginia, identifica como rasgos de la patología de su tío, quien tiene tras su silla en la Casa Blanca una foto de su idolatrado padre, Fred, pero no de su madre.

Mary describe a su prima Ivanka y a los demás hijos de Trump como seres extraños y ficticios, que tratan a Donald como su jefe de campaña más que con cercanía, incluso cuando están entre familiares.



Para la psicóloga clínica con experticia en crianza de adolescentes y niños, Adriana Climent, “si la autoridad principal del hogar celebra o se hace el de la vista gorda con comportamientos ventajistas o abusivos, muy seguramente esto se verá reflejado en sus diferentes decisiones y comportamientos de vida”. Explica qué forma a un hijo sociópata o narciso: “Permitir o aceptar trampa en las tareas o exámenes; obtener cosas pensando que las merece por su apellido, posición de superioridad económica o social; celebrar acciones de un niño o joven, como mentir o manipular para salirse con la suya; burlarse o abusar de hermanos o amigos y celebrar dichos comportamientos, o permitir chistes misóginos, machistas o raciales o de cualquier otro grupo minoritario o vulnerable”.

El hijo favorito y las injusticias de un padre



Fred Trump privilegiaba a Donald, su favorito, mientras a sus hermanos se les enseñó que pedir algo material era señal de debilidad. Siendo una familia acaudalada y con fideicomisos (que administrada Fred), los hermanos de Donald Trump vivían en condiciones deplorables, de mucha carencia material. La madre le entregaba a su hija Maryanne, para ayudarle, una lata llena de monedas de diez y veinticinco centavos que sacaba de las lavadoras y secadoras de los edificios de Fred. “Como mi tía reconocería más tarde, esas latas de Crisco le salvaron la vida; sin ellas no habría podido dar de comer a su hijo, David Jr., ni alimentarse ella misma”, escribe Mary Trump, autora del libro donde retrata la verdad descarnada sobre los Trump. Donald, en cambio, tenía convertible desde los años del colegio y dinero para invertir en sus proyectos megalómanos, muchos de los cuales terminaron en quiebras que los bancos y el Estado salieron a salvar para evitar una oleada de desempleo. “Donald era tan estrecho de miras, pueblerino y egoísta como su padre. Pero también poseía una confianza en sí mismo y una desfachatez que Fred envidiaba y de la que carecía su hijo mayor, cualidades que Fred planeaba aprovechar a su favor”, escribe la autora, quien revela que Donald recién graduado y con solo 22 años ya recibía, desde el primer día, mayor salario que Fred Jr. “Casi inmediatamente mi abuelo nombró a Donald vicepresidente de varias compañías que se encontraban bajo el paraguas de Trump Management”, para “poner a Fred Jr en su lugar”.