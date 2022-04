La guerra en Ucrania podría "durar meses, incluso años", afirmó el jefe de la Otan

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no renunció a apoderarse de toda Ucrania y la guerra podría durar "meses, incluso años", advirtió este miércoles el secretario general de la OTAN.



"Tenemos que ser realistas. La guerra puede durar mucho tiempo, varios meses, incluso años. Es la razón por la cual tenemos también que estar preparados para un largo recorrido, tanto en lo que concierne al apoyo a Ucrania, como en el mantenimiento de las sanciones y el fortalecimiento de nuestras defensas", declaró Jens Stoltenberg, antes del inicio de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Atlántica.



"No vemos ningún indicio según el cual Putin habría cambiado su objetivo de controlar el conjunto de Ucrania", subrayó.



Una reunión del G7 está prevista en la sede de la Otan al margen de la reunión de la Alianza del jefe de la diplomacia japonesa Yoshimasa Hayashi. El reforzamiento de las sanciones impuestas a Rusia será el principal tema de la reunión.



El secretario general de la Otan había dicho el martes que temía "nuevas atrocidades" cuando se pueda entrar en otros territorios de Ucrania que han estado bajo control ruso en estas semanas y denunció "crímenes de guerra".



"Me temo que seremos testigos de otras atrocidades. Los rusos controlan todavía una parte del territorio ucraniano. Cuando estas zonas sean recuperadas (por los ucranianos, ndlr) corremos el riesgo de descubrir más fosas comunes, más atrocidades, más ejemplos de crímenes de guerra", dijo, en una rueda de prensa en Bruselas.