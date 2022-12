La fracturada oposición de Venezuela elimina el "gobierno interino" de Guaidó

La dividida oposición de Venezuela eliminó este viernes el "gobierno interino" de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos, tras cuatro años de fallida ofensiva para intentar deponer al presidente socialista Nicolás Maduro.



La decisión fue tomada por los miembros del viejo Parlamento electo en 2015, que defienden su continuidad al tildar de fraudulento el triunfo del chavismo gobernante en las elecciones parlamentarias de 2020.



El fin del "interinato" a partir del próximo 5 de enero se aprobó por 72 votos a favor y 29 en contra, con ocho abstenciones, en una sesión virtual.



"Hoy se da un salto al vacío. Hoy se capitula, 72 diputados capitularon, en una herramienta de lucha que es la presidencia encargada", cuestionó Guaidó tras la votación. "No es delegable la función de presidente encargado, no lo es", agregó.



El "gobierno interino", debilitado, "quedó reducido a la nada", sostuvo a su vez el exdiputado Tomás Guanipa, de Primero Justicia (PJ), partido político opositor que impulsó junto a Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) la iniciativa de ponerle fin.



"No estamos claudicando. Estamos siendo realistas", manifestó Guanipa.



Guaidó, que se proclamó "presidente encargado" en una plaza pública el 5 de enero de 2019 con el apoyo de Washington, ganó control de activos venezolanos bloqueados en el extranjero por sanciones contra Maduro. Sin embargo, nunca pudo asumir el poder real pese a un amplio apoyo internacional que ha mermado con el paso del tiempo.

"Que en paz descanse nadie"

Maduro suele ironizar en torno a Guaidó al hablar de "gobierno interino de Narnia".



"Que en paz descanse nadie: el que nunca fue y no siendo nada deja de merecer hoy incluso la burla nadaísta", publicó en su cuenta de Twitter el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.



Cae así el "gobierno interino" con la votación de este viernes, pero se mantiene el Parlamento de 2015, que nombrará una comisión dedicada al tema de los activos venezolanos congelados en el exterior y que mantendrá directivas paralelas de la estatal petrolera PDVSA y el Banco Central para sostener procesos judiciales en cortes extranjeras.



Los aliados que mantuvieron apoyo a Guaidó consideran que la propuesta aprobada es "un error", considerándola anticonstitucional.



"No puedo entender cómo estamos cometiendo este suicidio", fustigó el exdiputado Freddy Guevara en la sesión virtual. "No entiendo cómo llegamos a este punto (...), el primer suicidio político de claudicación formal transmitido en vivo por internet", expresó.



Lo ocurrido profundiza las fracturas de la oposición, que busca hacer primarias el año próximo para elegir a un candidato único para enfrentar a Maduro en las próximas elecciones de 2024. Guaidó, integrante del partido Voluntad Popular (VP) -del exiliado líder Leopoldo López-, suena entre los posibles candidatos.



"Hay liderazgos en la oposición que consideran que ejercer el gobierno interino suponía una ventaja para una eventual candidatura de Guaidó", dijo a la AFP el asesor político Pablo Andrés Quintero.



"Las diferencias que tenemos hoy las vamos a resolver, sin duda", aseveró Guaidó.



Guaidó planteó el jueves la posibilidad de ser sustituido por otro dirigente, pero que se preservara la figura de "presidente encargado". La mayoría lo rechazó.

Fondos bloqueados bajo la lupa

El apoyo internacional a Guaidó vino acompañado por sanciones contra Venezuela como mecanismo de presión contra el gobernante socialista, que estima que unos 24.000 millones de dólares del Estado venezolano están bloqueados en el extranjero.



Ese respaldo se ha diluido. Washington, si bien mantiene su reconocimiento formal al "gobierno interino", ha enviado delegados a reunirse con Maduro en medio de la crisis petrolera desatada por las sanciones aplicadas contra Rusia por invadir Ucrania, mientras que gobiernos de países de América Latina como Brasil, Colombia y Argentina viraron hacia la izquierda.



El gobierno de Maduro y la oposición, que retomaron recientemente negociaciones formales en México, firmaron el mes pasado un primer acuerdo para liberar unos 3.000 millones de dólares bloqueados a fin de usarlos en proyectos sociales.



La Casa Blanca respondió al acuerdo con una flexibilización de sanciones que permitirá al gigante energético Chevron operar en Venezuela por los próximos seis meses.