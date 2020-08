La dolorosa agresión con pegamento de la que fue víctima una vallecaucana en España

Natalia Moreno Quintero

Marcela Tascón, una mujer vallecaucana que reside en Valencia, España, perdió toda su cabellera luego de ser víctima de un ataque con pegamento, al parecer en un caso de celos.



La joven, quien es dueña de un centro de estética en el país europeo, contó que una mujer colombiana la contactó vía telefónica y le dijo que buscaba su establecimiento desde hace algunos días. Marcela, confiada, le dio la dirección y al poco tiempo fue víctima del ataque en presencia de su hijo de ocho años.



"Cuando me suena el timbre y veo un chico con una gorra roja y con un ramo (...) Me miró y me tiró el ramo de flores a los pies, se abalanzó contra mí, me puso el gorro y salió corriendo", relató en el programa 'Un nuevo día' de Telemundo.



El gorro contenía una mezcla de dos tipos de pegamento corrosivos que le causaron quemaduras de primer y segundo grado en su frente y cuero cabelludo. La mujer debió ser rapada en urgencias de un centro asistencial para que sus heridas fueran tratadas.

"El médico me dice 'tú sabes que esto lo ha pagado alguien y que esto es obra de una mujer, porque esto en Colombia lo suele hacer una mujer ofendida'", comentó.



La agresión a la que hizo referencia el galeno es conocida como 'el champú', popular en el país hace algunos años.



"Esto no va a cambiar mi vida, no hará que la gente se aleje de mí, que me vean mal o con lástima. Al contrario, esto me hace más fuerte, más valerosa porque me ha llenado de mucha fortaleza", afirmó Marcela y apuntó que no sufrió quemaduras en su cuero cabelludo, por lo que su cabello crecerá con normalidad.



Las autoridades ya están tras la pista de los autores del hecho, según información que la víctima les ha entregado.