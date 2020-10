La "belleza austera" de la poesía de Louise Glück, Premio Nobel de Literatura 2020

Erika Mantilla

La poeta Louis Glück, de 77 años, recibió este jueves el Premio Nobel de Literatura. Su trabajo fue premiado por ser una "inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal", según lo que dijo la Academia Sueca en el anuncio.



En su obra, la infancia y la vida en familia de la escritora nacida en Nueva York, es recurrente, así como la estrecha relación entre padres, hermanos y hermanas.



Muy discreta, no desea dar ninguna una entrevista tras su lauro, informó su agente.



Sin embargo se supo que el premio fue una auténtica sorpresa para la propia Glück, quien señaló a la agencia de noticias TT que no esperaba estar entre los opcionados.



“Quiero decir, soy una poeta lírica, estadounidense y blanca. Y pensé, bien, tal vez en un siglo diferente, pero no ahora", fueron sus palabras.

El Premio Nobel es una medalla y una dotación de 10 millones de coronas suecas (unos 1,1 millones de dólares).

Suelen recibir su premio de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia en Estocolmo, el 10 de diciembre, pero por la pandemia, habrá actos televisados mostrando a los galardonados en sus países de origen en el momento de la entrega del galardón.



Al respecto, Glück indicó que estaba "muy triste", inclusive tras reconocer que prefiere mantenerse lejos de los reflectores.



"La idea de dar un discurso no es mi objetivo más feliz, pero hubiera sido una aventura tan rara para mí", declaró a TT.



"Es un día maravilloso para celebrar la belleza y el poder de la poesía para recordarnos simplemente lo que es ser humano en tiempos como estos", declaró Clarisse Rosaz Shariyf, directora de programas literarios de PEN America.

Nobel muy femenino

Dos años después de la polaca Olga Tokarczuk, Louise Glück se convierte así en la 16ª mujer galardonada con este premio, en una edición de los Nobel muy femenina.



Además de Glück, ya hubo tres laureadas en las categorías científicas del Nobel y esta temporada podría batir el récord de mujeres premiadas (cinco en 2009), pues todavía quedan dos galardones por otorgar, el de la Paz el viernes y el de Economía, el lunes.



Profesora en la universidad de Yale, en 1993 recibió el premio Pulitzer y el codiciado título de "US Poet Laureate", sin embargo no ha trascendido mucho fuera de Estados Unidos.



La poeta se convirtió en la duodécima laureada estadounidense en literatura, después de Ernest Hemingway (1954), Steinbeck (1962), Toni Morrison (1993) y, más recientemente, Bob Dylan (2016).



Tras una serie de escándalos o polémicas que empañaron en los últimos años el premio literario más emblemático del mundo, la elección de este año de la Academia Sueca era especialmente imprevisible, según los críticos.



El premio 2019 fue otorgado al escritor austriaco Peter Handke, cuyas atrevidas posiciones a favor del expresidente serbio Slobodan Milosevic –uno de los responsables de la guerra interétnica de los Balcanes– generaron una gran polémica.



El jurado justificó que había juzgado la obra y no al hombre. En 2016, la Academia también sorprendió al galardonar a Bob Dylan por una obra de dudoso carácter literario para algunos.



Y a todo esto, se añadió el escándalo sexual que desgarró a la institución hace tres años y que hizo que la atribución del premio de 2018 fuera postergada un año.



La Academia Sueca se vio lastrada por las discrepancias sobre la manera de gestionar las acusaciones contra el francés Jean-Claude Arnault, esposo de una académica y personalidad influyente del panorama cultural sueco, condenado por violación.



Este año, los nombres del japonés Haruki Murakami, el francocheco Milan Kundera, el español Javier Marías, la canadiense Margaret Atwood o la francesa Maryse Condé sonaban con fuerza.



Pero la Academia siempre ha preferido los candidatos menos conocidos a los escritores más célebres, aunque en los últimos 120 años también ha habido grandes nombres de la literatura que han recibido este prestigioso galardón.



Los países occidentales tienen varios Nobel de Literatura en su haber, pero grandes países como Brasil no han obtenido todavía ningún galardón, y China uno, Mo Yan, en 2012 e India otro, con Rabindranath Tagore en 1913.