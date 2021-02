angela marcela alvarez

Italia, pese a las duras restricciones vigentes en varios países de Europa, alivió este lunes las medidas anticovid en casi todo el país y autorizó la apertura de museos y monumentos como el Coliseo de Roma.



La gran mayoría de las regiones italianas han sido clasificadas como "amarillas", es decir, de riesgo moderado, con la excepción de Alto Adige (norte), Umbría (centro), Puglia, Cerdeña y Sicilia (sur), clasificadas como "naranja ", riesgo medio.



Ninguna región figura como "roja", el nivel más alto de riesgo, una decisión que preocupa a los expertos ya que va en contra de la tendencia general en los demás países europeos, que han adoptado medidas muy severas ante los nuevos brotes.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves que era "demasiado pronto para relajar" las restricciones debido a la circulación "todavía muy alta" del virus.



"Italia está remando en contra de la corriente", aseguró Walter Ricciardi, entre los expertos que asesoran al Ministerio de Salud italiano sobre la pandemia, en una entrevista el viernes a la AFP.



Las restricciones se multiplicaron el fin de semana en Alemania y Francia para protegerse de las nuevas variantes del coronavirus. En Portugal rige desde el 15 de enero el confinamiento general, mientras la región de Madrid, una de las más impactadas de España, endureció las medidas.



En Italia el nivel de riesgo fue decidido en base a criterios como la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y la tasa de reproducción del virus.



El nivel amarillo permite, entre otras cosas, la apertura de bares, cafeterías y restaurantes durante el día y facilita la circulación de personas.



Los restaurantes y cafeterías, que hasta ahora podían abrir para llevar, podrán recibir a los clientes en sus mesas hasta las 18H00, pero en un número limitado y respetando las reglas para el distanciamiento.

Abrir museos, pero mantener la cautela

Los museos también pueden abrir, pero solo durante los días de la semana, mientras los fines de semana permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones.



Los principales monumentos turísticos de la península reabrieron este lunes al público, entre ellos el Coliseo.



También los Museos del Vaticano, que alojan a la Capilla Sixtina y los famosos frescos de Miguel Ángel, una de las mayores metas turísticas del mundo, han sido abiertos y anunciaron que inclusive el sábado será posible visitarlos para que los romanos que trabajan puedan disfrutar de sus magníficas colecciones.



Monumentos emblemáticos de la capital italiana, entre ellos el Panteón, la Galería Borghese y el Castillo de San Angel, también se pueden visitar.



Cerca de Roma, en Tivoli, las famosas Villa d'Este y Villa Adriano, la espectacular residencia del emperador romano, también han abierto sus puertas.



El toque de queda se mantendrá vigente en todo el territorio desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



El domingo, la península registró 11.252 nuevos casos de coronavirus, una cifra inferior a los 12.715 registrados el sábado.



Miles de personas salieron a las calles y parques de las principales ciudades italianas el fin de semana, pese a que aún estaban vigentes las restricciones, por lo que el ministro de Salud, Roberto Speranza, lanzó un grito de alarma.



"Pasar a la zona amarilla no quiere decir que hemos salido del peligro, debemos actuar con mucha cautela, para no perder los avances realizados en las últimas semanas", advirtió.



Los líderes italianos están concentrados en la crisis política provocada por la dimisión el martes del primer ministro Giuseppe Conte.



Una serie de consultas políticas están en curso para buscar una salida y por ahora no se sabe si Conte, que ha lidiado desde el inicio con la pandemia, permanecerá en el cargo.



Italia fue el primer país europeo azotado por el coronavirus y ha registrado más de 88.000 muertes desde el inicio de la pandemia, que afectó también la tercera economía de la zona euro al desatar la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.