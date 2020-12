Israel comienza un nuevo confinamiento casi general ante alto número de casos de covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

Israel inicia este domingo un tercer confinamiento casi general y de al menos dos semanas para frenar el aumento de casos de coronavirus, al tiempo que sigue adelante con la campaña nacional de vacunación, lanzada la semana pasada.



Las medidas de confinamiento deben entrar en vigor a partir de las 5:00 p.m hora local (10:00 a.m. hora de Colombia) por un periodo de dos semanas, que podría extenderse a un mes si el número de contaminaciones diarias se mantiene por encima de la barrera de 1.000 casos.



Los israelíes no podrán desplazarse a más de un kilómetro de sus hogares y la mayoría de los negocios solamente podrán hacer entregas.



Los sectores profesionales que no reciben público sólo podrán mantener un 50 % de personal en sus instalaciones.



Sin embargo, será posible salir a vacunarse y el sistema escolar funcionará parcialmente.

Los viajeros que regresan del extranjero tendrán que pasar sus cuarentenas en los hoteles designados por las autoridades, salvo algunas excepciones.



El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el sábado que la campaña nacional de vacunación "sin precedentes en el mundo" lanzada la semana pasada tenía como objetivo inmunizar en un mes a una cuarta parte de los nueve millones de habitantes de Israel, a un ritmo de 150.000 personas al día.



"En cuanto esto se logre, podremos, en 30 días, salir del coronavirus y reabrir la economía", estimó.



En Israel se han registrado más de 400.000 casos de covid-19 y 3.210 muertes.



Después del primer confinamiento en la primavera (boreal), las autoridades impusieron el segundo en septiembre, cuando el país registró una de las mayores tasas de infección del mundo en relación a la población.



El número de nuevas infecciones volvió a aumentar recientemente, con más de 3.000 nuevos casos diarios.

