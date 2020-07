Hong Kong retomó medidas de aislamiento para frenar brote de nuevos casos de covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, anunció este lunes nuevas medidas para combatir la reaparición de casos de coronavirus, lo que incluye reuniones de no más de cuatro personas y el uso de mascarillas en los transportes públicos.



El reciente rebrote de covid-19 inquieta a las autoridades del territorio densamente poblado, con 7,5 millones de habitantes, que había alcanzado a contener las contaminaciones locales.



La vida cotidiana había reanudado su curso normal en esta ex colonia británica.



Sin embargo, la semana pasada volvieron los brotes, en particular en un hogar de ancianos en el que se constataron al menos 32 casos.

Entre otros medidas adicionales, los restaurantes solamente podrán vender comida para llevar desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., mientras que deberán cerrar gimnasios, salas de karaoke, salones de belleza y clubes nocturnos.



Desde que empezó la pandemia, Hong Kong registró oficialmente poco más de 1400 infectados por coronavirus, de los cuales ocho fallecieron.