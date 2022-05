Glifosato no es cancerígeno, según estudio de la Agencia Europea de Sustancias Químicas

La evidencia científica no justifica la clasificación del controvertido y ampliamente utilizado herbicida glifosato como cancerígeno, dijo este martes la Agencia Europea de Sustancias Químicas (Echa, por sus siglas en inglés).



Actualmente, el glifosato se clasifica como causante de "daño ocular" y "tóxico para la vida acuática". No obstante, es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo.



"El Comité de Evaluación de Riesgos de la Echa formó su opinión científica independiente, la clasificación actual del glifosato no cambia", dijo a AFP Mike Rasenberg, Director de Evaluación de Riesgos de la Echa.



"Basado en una amplia revisión de la evidencia científica, el Comité concluye nuevamente que clasificar el glifosato como cancerígeno no está justificado", dijo la agencia en un comunicado.



El uso de este controvertido herbicida está autorizado en la Unión Europea hasta el 15 de diciembre de 2022. La Comisión analiza si se renovará el permiso.



En marzo de 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como "probablemente cancerígeno para los humanos".



Las organizaciones de agricultores se oponen a los llamados para prohibir la sustancia y citan la falta de alternativa.



El caso de Colombia

En Colombia, la aspersión aérea de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato está prohibida desde 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.



En su momento, la Organización Mundial de la Salud alegó que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos y dañino para el medio ambiente.



Aunque el presidente Iván Duque ha tratado de reanudar esta práctica varias veces, en los cuatro años de su mandato no lo ha logrado. El 19 de enero de este año, la Corte Constitucional tumbó el más reciente intento.