Falleció Octavio Ocaña, 'Benito Rivers' en 'Vecinos': ¿qué se sabe de su confusa muerte?

Octavio Ocaña, joven actor mexicano de 22 años de edad, murió en la madrugada de este sábado, en confusos hechos que son investigados por las autoridades de su país.



Ocaña, reconocido por su papel de 'Benito Rivers' en la versión mexicana de 'Vecinos', habría perdido la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza, según investigaciones preliminares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



El cuerpo de Ocaña fue encontrado dentro de la camioneta que conducía, hallada sobre la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala, jurisdicción de Atizapán de Zaragoza.



Alrededor del hecho se han tejido varias hipótesis, siendo la principal que el actor recibió el impacto de bala en medio de una persecución policial. Otras versiones hablan de un intento de robo y de que los pasajeros del vehículo estaban bajo los efectos del alcohol.



Al respecto, la Fiscalía mexicana comunicó a través de Facebook: "En las inspecciones realizadas a la camioneta donde viajaba la persona que perdió la vida, y dos sujetos más, fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor".

La autoridad mexicana aseveró que, de acuerdo con los testimonios de las dos personas que iban en el vehículo, ellas lo conocían "desde hace varios años" y habrían estado consumiendo alcohol con él.



"En la tarde de ayer viernes 29 de octubre al transitar por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto, sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución", añadieron.



Según el ente, uno de los acompañantes aseveró que Octavio Ocaña portaba un arma de fuego, la cual sacó de la guantera del vehículo; sin embargo, tanto la Policía como los testigos negaron que se hubiese presentado un cruce de disparos.



"Durante la persecución el conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes fueron asegurados por elementos de la policía municipal", indicaron desde la Fiscalía.



Mientras en redes sociales se mantiene un debate sobre el grado de responsabilidad de la Policía en el hecho y la veracidad de la supuesta relación de amistad de quienes lo acompañaban, la autoridad indicó que las pruebas periciales que se encuentran en desarrollo serán determinantes para esclarecer lo sucedido.

Dolor y mensajes de condolencia

La muerte de Octavio Ocaña ha generado conmoción y dolor en el gremio actoral de México.



"No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, 'Benito'", escribió en su cuenta de Twitter Elías Solorio, productor de 'Vecinos'.



Por su parte, el actor Eduardo España, 'Germán Martínez' en la comedia, escribió: "Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote".



Alejandro de Marino, quien interpretó el papel de 'El Borre', también envió su mensaje de condolencia: "Octavio, descansa en paz. Todo mi respeto y admiración a un joven con quien tuve la oportunidad de compartir mis últimas secuencias de #Vecinos. Era luz y era alegría. Íbamos a volver. La vida da vueltas inexplicables. Mi recuerdo siempre. Dios a tu lado".



Finalmente, desde Televisa dedicaron un sentido mensaje a la memoria de Octavio Ocaña: "Siempre estarás presente en nuestra memoria y en nuestros corazones. Tu luz no se apagará nunca".