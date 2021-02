Falleció Lawrence Ferlinghetti, poeta de la generación Beat

angela marcela alvarez

Ferlinghetti publicó en 1958 su propio libro "A Coney Island of the Mind", que vendió más de un millón de ejemplares y lo situó por derecho propio como un poeta importante.

El último gran poeta de la generación Beat Lawrence Ferlinghetti, que impulsó el movimiento contracultural en Estados Unidos en los años 50 con su librería City Lights y obras propias, murió el lunes a los 101 años, informó este martes la tienda.



"Te amamos, Lawrence", dijo City Lights en Twitter.



Nacido en 1919 en Nueva York, participó en el desembarco en Normandía en 1944 en la Segunda Guerra Mundial y fue testigo del horror de la bomba atómica en Nagasaki. En 1953 se convirtió en cofundador de City Lights en San Francisco.



La librería pronto se convirtió en un medio de expresión de la poesía Beat, un punto de encuentro para sus desenfadados poetas. Dos años después, se convirtió en la primera editora de emblemáticos autores como Jack Kerouac, William S. Burroughs y Allen Ginsberg.



En 1957 fue arrestado por cargos de obscenidad por publicar "Howl" (Aullido), un emblemática poema de Ginsberg que se convirtió en uno de los íconos de la generación Beat.



El poema, que habla de la homosexualidad y las drogas, fue criticado por obsceno, pero Ferlinghetti fue absuelto tras un juicio altamente divulgado.



City Lights dijo que Ferlinghetti "siguió escribiendo y publicando nuevos trabajos hasta los 100 años y su trabajo le valió un lugar en el canon de Estados Unidos"



"Su curiosidad no tuvo límites y su entusiasmo fue infeccioso y lo extrañaremos enormemente", dijo la librería en su sitio en la web.