Facebook suspendió cuentas vinculadas a Bolsonaro

Facebook anunció este miércoles la supresión de cuentas vinculadas al entorno de aliados del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en una operación global que también afectó a un viejo apoyo de Donald Trump, Roger Stone.



El jefe de políticas de seguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher, indicó que las páginas cerradas infringían la normativa sobre "comportamiento no auténtico y coordinado".



La trama desactivada en Brasil estaba vinculada a los despachos del presidente Bolsonaro; de sus hijos, los senadores Eduardo y Flavio, y de los diputados de la asamblea regional de Río de Janeiro, Anderson Moraes y Alana Passos.



Estas cuentas escribían entradas sobre las elecciones, publicaban memes políticos y últimamente dedicaban gran parte de las entradas a la crisis del coronavirus, según la red social.



"Vemos habitualmente que estos actores publican sobre el coronavirus", indicó Gleicher, en un momento en que Bolsonaro sigue minimizando la amenaza del coronavirus, pese a estar contagiado y a que Brasil es el segundo país con más fallecidos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos.

El laboratorio de Investigación Digital del centro Atlantic Council, que trabajó con Facebook, encontró "cuentas falsas y duplicadas que promovían a Bolsonaro y sus aliados en varios grupos de Facebook".



También encontraron páginas con cientos de miles de seguidores que publicaban memes a favor de Bolsonaro y otros contenidos despectivos con sus críticos, indicaron los investigadores.



"Aunque estas páginas no decían abiertamente que estaban conectadas con Bolsonaro y sus aliados, varias estaban vinculadas a los equipos de políticos pro-Bolsonaro", agregaron los expertos.



Una de las cuentas tenía más de 883.000 seguidores.



El senador Flavio Bolsonaro dijo en un comunicado que su padre fue elegido con un fuerte apoyo popular y tiene miles de seguidores en las redes sociales.



"A partir del informe de Facebook es imposible evaluar qué tipo de perfil fue vetado y si la plataforma pasó los límites de la censura", afirmó el hijo de Bolsonaro.



"Los juicios que no permiten la réplica y la amplia defensa no se corresponden con nuestra democracia, son armas que pueden destruir reputaciones y vidas", declaró.

Activos durmientes



En la operación fue desactivada también la cuenta personal de Stone y sus redes asociadas por infringir las normativas de la red social.



Stone, sentenciado en febrero a más de tres años de cárcel por obstruir una investigación del Congreso de Estados Unidos, fue vinculado a más de 50 cuentas de Facebook y de Instagram, con una docena de páginas involucradas en acciones antes y después de las elecciones de 2016 en Estados Unidos.



"Queremos asegurarnos de que estos activos, la mayoría de los cuales estaban durmientes, no puedan ser reactivados y utilizados en las próximas elecciones", afirmó Gleicher.



Estos hallazgos fueron realizados gracias a la publicación reciente de documentos de la investigación hecha por el fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa para influir en las elecciones estadounidenses de 2016.



También se desbarató una red originada en Canadá y en Ecuador que se centraba en información para El Salvador, Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Chile.



La investigación de Facebook encontró un vínculo con consultores políticos, exfuncionarios ecuatorianos y con Estraterra, una firma canadiense de relaciones públicas son sede en Canadá.



Gleicher informó que ahora Estraterra está vetada por Facebook.



La red social está bajo presión de varios grupos en defensa de los derechos humanos y de cientos de anunciantes que lanzaron un boicot contra ella, exigiéndole un mayor control sobre los discursos de odio y sobre los discursos que promueven el racismo y la discriminación en la plataforma.