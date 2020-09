Evo Morales, inhabilitado para ser candidato al Senado en Bolivia

Alejandro Cabra Hernandez

Un juez constitucional de Bolivia confirmó este lunes que el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, está inhabilitado para ser candidato al Senado en las elecciones del 18 de octubre.



El juez Alfredo Jaimes Terrazas tuvo que dirimir el asunto, tras un fallo dividido la semana pasada de otros dos jueces ante un recurso de amparo constitucional presentado en febrero por abogados de Morales, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo excluyera de las listas de postulantes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).



El TSE arguyó que Morales no residía en Bolivia, un requisito para ser candidato a legislador.



El exmandatario, que dijo este lunes que acataba el fallo adverso, dimitió por una fuerte convulsión interna en noviembre de 2019 tras 14 años en el poder. Se asiló primero en México y luego en Argentina.



Morales arguyó en su recurso que su residencia temporal en Argentina era forzada y que su lugar de vida era la región cocalera del Chapare, Cochabamba, por la que pretendía postularse al Senado.



El abogado Williams Bascopé, quien ofició como coadyuvante en contra del amparo de Morales, señaló en rueda de prensa que "el día de hoy se ha rechazado (el amparo) y se ha hecho cumplir la Constitución", que obliga a los candidatos al Parlamento a residir en Bolivia.



Morales, de 60 años, respondió en Twitter diciendo que acata "esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente".



Aseguró, sin embargo, que el juez dictó su fallo "bajo amenazas y presiones" y que la decisión era "política, ilegal e inconstitucional".



"La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo", afirmó.

Adversarios aplauden

Las reacciones al fallo judicial siguieron como cascada.



La presidenta derechista interina, Jeanine Áñez, dijo en Twitter que "Bolivia debe decirle NO otra vez al dictador, que si vuelve al país debe ser únicamente para responder ante la justicia por los atropellos cometidos y muy especialmente por el abuso sexual a menores que poco a poco se va conociendo a nivel mundial".



El gobierno ha denunciado al expresidente izquierdista ante la fiscalía por sus supuestas relaciones sentimentales con dos menores y contactó a la Corte Penal Internacional por los bloqueos de rutas que hicieron en agosto sus seguidores, causando escasez de insumos sanitarios en medio de la pandemia.



El exmandatario y candidato presidencial de centro Carlos Mesa dijo de su lado que "quedó definitivamente cerrado el debate sobre la pretensión de Morales de postularse al Senado violando la Ley".



Y el aspirante presidencial derechista y líder cívico regional de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, opinó que un fallo a favor de Morales "hubiera incendiado al país".



El abogado Bascopé anticipó, empero, que el caso no está cerrado plenamente, porque el fallo del juez debe ir en revisión al Tribunal Constitucional nacional, pero debido a la enorme carga procesal el asunto recién sería abordado en tres a seis meses, después de los comicios.



El TSE le había negado el derecho a postularse por no tener residencia en Cochabamba, región en la que emergió hace décadas como líder político.



Bolivia irá a elecciones el 18 de octubre, un año después de los comicios anulados por denuncias de fraude en favor de Morales.



Luis Arce, delfín de Morales, y Mesa están empatados en las encuestas de intención de voto con el 23%, seguidos por Áñez (12%) y Camacho (6%).



Si ningún candidato gana la presidencia el 18 de octubre, habrá una segunda vuelta el 29 de noviembre entre los dos más votados.