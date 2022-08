¿Es compatible la ciudadanía colombiana con la visa ESTA?

Una de las cuestiones que hay que resolver para viajar a los Estados Unidos es la documentación necesaria para ingresar a ese país.



Es de público conocimiento que los Estados Unidos tienen una política estricta de protección de sus fronteras. De hecho, muchos especialistas afirman que se trata de uno de los países más estrictos en cuanto a los requisitos para ingresar a su territorio.



Por esa razón, antes de emprender un viaje a cualquier destino estadounidense, es importante informarse adecuadamente para evitar problemas a la hora de llegar.

Visa electrónica

Desde el año 2009, los Estados Unidos pusieron en funcionamiento una visa electrónica llamada visa ESTA (Electronic System of Travel Authorization of the United States of América), que en español puede traducirse como Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes. La visa ESTA tiene la particularidad de que puede tramitarse completamente de manera electrónica, evitando trámites en la embajada.



Quienes obtengan una visa ESTA podrán permanecer por 90 días corridos dentro del territorio de los Estados Unidos, ya sea por razones de turismo, negocios o tránsito.



Esta es una cuestión importante, ya que muchas veces aunque no estemos pensando en viajar a los Estados Unidos, nos vemos obligados a hacer una escala en el país y, en consecuencia, debemos contar con una autorización para ingresar al país.



Una vez tramitada, la visa ESTA tiene una vigencia de dos años, durante los cuales se podrá ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de volver a tramitar una autorización.



Cabe aclarar que esta autorización no es válida para viajeros que lleguen a los Estados Unidos con el objetivo de conseguir trabajo o de estudiar dentro del territorio. Para esos casos, el trámite de autorización es otro y debe realizarse en la embajada.

¿Cómo se tramita la visa ESTA?

Solicitar una visa ESTA es muy sencillo. Una vez que accedimos al sitio adecuado, bastará con completar el formulario e inmediatamente recibiremos un correo con un número de trámite.



Una vez concluido el tiempo de procesamiento de la solicitud, recibirás en tu correo electrónico la información de la visa electrónica.



El costo del trámite es de 59 euros y el procesamiento puede tardar entre 3 y 5 días hábiles, por lo que se recomienda realizar la solicitud con anticipación.



Al llegar a los Estados Unidos, bastará con presentar el pasaporte vigente, sin que sea necesario llevar una copia impresa de la ESTA, ya que la visa quedará automáticamente asociada al número de pasaporte del viajero.

¿Es compatible la visa ESTA con la ciudadanía colombiana?

La ESTA fue diseñada para funcionar con los países incorporados al “Visa Wiener Program”, que en español significa Programa de Exención de Visado.



Desafortunadamente, Colombia no fue incluido dentro de este programa de facilidades, por lo que quienes cuenten con la ciudadanía colombiana no podrán ingresar a los Estados Unidos utilizando la visa ESTA.



Una excepción a esta regla aplica cuando la persona tiene doble ciudadanía y además de contar con un pasaporte colombiano cuenta con uno español, italiano o de alguno de los países que integran el Programa de Exención de Visado.



En ese caso, la persona podrá solicitar la visa ESTA. Hay que tener en cuenta que para completar el formulario, deberá utilizar los datos de la ciudadanía que sí cuenta con convenio para acceder al beneficio de la visa electrónica. A su vez, deberá contar con un pasaporte vigente en el que conste tal ciudadanía.



Al momento de ingresar a los Estados Unidos, bastará con exhibir el pasaporte que dé cuenta de la ciudadanía que integra el Programa de Exención de Visado para ingresar a los Estados Unidos sin problemas.



Los ciudadanos colombianos que no cuenten con otra ciudadanía y deseen ingresar a los Estados Unidos deberán realizar un trámite de solicitud de visa convencional a través de la embajada de los Estados Unidos.



Es recomendable consultar la página de la embajada de los Estados Unidos para obtener la información específica acerca de cuáles son los pasos y la documentación requerida para solicitar una visa convencional por razones de turismo, negocios o simplemente tránsito.