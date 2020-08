Ellen DeGeneres pide perdón tras denuncias de acoso laboral en su programa

Alejandro Cabra Hernandez

La famosa presentadora, comendiante y actriz estadounidense Ellen DeGeneres pidió perdón tras denuncias de varios extrabajadores sobre acoso laboral, racismo y cultura 'tóxica' en su programa 'The Ellen DeGeneres Show', 117 veces nominado a los Emmy.



DeGeneres expresó su arrepentimiento en una carta publicada por la revista The Hollywood Reporter, donde afirma que desde el primer día dle programa les comunicó a sus trabajadores que ese "sería un lugar de felicidad" donde todo el mundo sería tratado con respeto, pero reconoció que no ha sido así y que por eso se siente decepcionada.



"...lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show", añadió la oriunda de Metaire, Luisiana. Resaltó que ya hay una investigación para solucionar esa situación.



Ed Glavin, uno de los tres productores ejecutivos del show, emitido desde 2003, sería uno de los que abandone el programa tras las quejas, que no apuntan directamente a DeGeneres.



Según el medio Variety, respaldado por otros diarios, varios empleados han sido informados sobre una serie de entrevistas a realizar para investigar lo sucedido.



Semanas atrás, el sitio web BuzzFeed hizo públicas las denuncias de exempleados del programa sobre racismo y otros atropellos que se reflejaban en comentarios groseros e inapropiados, además del uso del miedo que impedía a los empleados tomar días libres, aún con problemas graves de tipo médico o calamidades familiares.



Tras eso, los productores justificaron su accionar en que el éxito del show depende de ellos, pero aceptaron que hay muchas cosas que deben hacer mejor.



Aunque los trabajadores no se han quejado directamente de Degeneres, sí lo han hechos sus invitados, quienes en diversas ocasiones han manifestado su descontento con el trato frío que ella les da.



The Ellen DeGeneres Show concentra un promedio de 2,5 millones de espectadores en cada emisión.