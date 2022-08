El por qué la Nasa aplazó al sábado el segundo intento de lanzar el Artemis 1 a la Luna

La Nasa hará un segundo intento de lanzar su nuevo y potente cohete a la Luna el sábado, después de anular un vuelo de prueba a principios de semana, dijo un funcionario este martes.



El despegue estaba previsto para el lunes por la mañana, pero se canceló porque una prueba para conseguir que uno de los cuatro motores RS-25 del cohete alcanzara la temperatura adecuada para el lanzamiento no tuvo éxito.



Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis 1 en la agencia espacial estadounidense (Nasa), dijo en rueda de prensa que el equipo de la Nasa "acordó mover nuestra fecha de lanzamiento para el sábado 3 de septiembre".



Más tarde, la Nasa tuiteó que la ventana de lanzamiento de dos horas del sábado comenzará a las 14H17 locales (18H17 GMT).



Lea además: Por problema técnico, Nasa tuvo que cancelar lanzamiento del Artemis 1 que va para la Luna



El oficial meteorológico para el lanzamiento, Mark Burger, pronosticó un 60% de probabilidades de lluvia o de tormentas eléctricas para el sábado, pero añadió que aún hay una "muy buena oportunidad respecto al clima para el lanzamiento del sábado".



La meta de Artemis 1, nombrada así por la hermana gemela del dios griego Apolo, es probar el cohete de 98 metros con el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) que llevará la cápsula Orión.



La misión no estará tripulada, pero en su lugar habrá maniquíes equipados con sensores que registrarán aceleración, vibración y niveles de radiación.



Decenas de miles de personas, incluyendo la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, serán espectadores del lanzamiento, que se produce 50 años después de que los astronautas de Apolo 17 pisaran la Luna por última vez.



El lanzamiento estaba previsto inicialmente para el lunes, pero las operaciones de llenado del cohete naranja y blanco con hidrógeno y oxígeno líquidos ultrafríos se retrasaron brevemente por el riesgo de rayos.



Lea también: Artemis 1: Lo que se sabe sobre la misión de la Nasa a la Luna que no pudo despegar este lunes



Asimismo, se detectó una posible fuga durante el llenado de la etapa principal con hidrógeno, causando una pausa. Tras las pruebas, el flujo se reanudó.



Ingenieros de la Nasa detectaron más tarde el problema de la temperatura del motor y decidieron suspender el lanzamiento.



"El comportamiento del sensor... no se alinea con la física de la situación", explicó John Honeycutt, gerente del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial, y agregó que los problemas con los sensores "no eran terriblemente inusuales".



Sarafin anunció que el equipo se reunirá de nuevo el jueves para evaluar la situación.