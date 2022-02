"El mundo hará responsable a Rusia": Biden ante los ataques a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que "el mundo hará que Rusia rinda cuentas" por su ataque militar contra Ucrania que, advirtió, causará "catastróficas pérdidas de vidas".



Biden agregó en un comunicado que este mismo jueves se dirigirá al pueblo estadounidense para describir las "consecuencias" que sufrirá Rusia por el ataque "no provocado e injustificado" contra su vecino.



El mandatario estadounidense indicó que habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski poco después de que se escucharan explosiones en varias partes de ese país ubicado entre Rusia y Polonia, un miembro de la OTAN.



"Seguiremos dando apoyo y asistencia a Ucrania y al pueblo ucraniano", dijo Biden, agregando que Zelenski le pidió que "inste a los líderes mundiales a denunciar claramente la flagrante agresión del presidente [ruso Vladimir] Putin y a apoyar al pueblo de Ucrania".



Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos hablaron con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, para condenar el "ataque no provocado e injustificado contra Ucrania", indicó el Departamento de Estado.



Biden tiene agendada el jueves una reunión virtual con los líderes del G7 (Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos), antes de su discurso público.



Es probable que la reunión del G7 decida más sanciones contra Rusia.



Rusia, que exige que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN, afirmó durante mucho tiempo que no invadiría ese país pese a las decenas de miles de soldados y armamento pesado desplegados frente a su frontera.



La madrugada del jueves, anunció por televisión el inicio de una "operación militar especial" en Ucrania.



El martes, Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, anunció sanciones contra Rusia. Las medidas norteamericanas están dirigidas contra dos bancos y varios oligarcas rusos y buscan cortar el acceso de Rusia a la financiación de su deuda soberana.



El miércoles, Washington anunció que impondría sanciones al gasoducto Nord Stream 2 que va de Rusia a Alemania y es uno de los proyectos energéticos y geopolíticos de mayor importancia para Moscú. Alemania había anunciado anteriormente que bloquearía el desarrollo del proyecto.



Funcionarios estadounidenses habían advertido que cualquier escalada de Rusia en Ucrania desataría sanciones cada vez más duras que podrían apuntar a bancos más grandes y detendrían las exportaciones de equipos de alta tecnología.



Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Biden anunciará "las consecuencias adicionales que Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán a Rusia".

Lea también: Estallido social en el Valle, uno de los temas en la agenda de los candidatos al Senado

"Muerte y destrucción"

Senadores estadounidenses de ambos partidos expresaron su apoyo a una respuesta dura contra Rusia.



"Esta noche, el orden internacional posterior a la Guerra Mundial está en el filo de la navaja. Si Putin no paga un precio devastador por esta transgresión, nuestra propia seguridad pronto estará en riesgo", dijo el senador demócrata Chris Murphy.



Los rusos "pagarán un alto costo en sangre y daños económicos por la ambición temeraria de Putin", afirmó su colega del mismo partido Mark Warner.



El republicano Mitt Romney advirtió sobre "el peligro de volver a apartar la mirada de la tiranía de Putin" e instó a imponer "las sanciones económicas más duras" y a "expulsar [a Rusia] de las instituciones globales".



En su declaración, Biden dijo que "las plegarias del mundo entero están con el pueblo de Ucrania esta noche, mientras [ese país] sufre un ataque no provocado e injustificado".



"El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano", remarcó.



"Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas", dijo Biden.



Articulo 4 de la OTAN

Polonia pidió el jueves activar el artículo 4 del tratado de la OTAN que prevé consultas entre los miembros si uno de ellos siente amenazas a su seguridad, señaló un portavoz del gobierno tras el ataque ruso contra Ucrania.



"Hace un momento, el embajador (polaco) en Bruselas ha sometido esta demanda al secretario general de la OTAN, con un grupo de aliados", declaró el portavoz del gobierno polaco Piotr Müller.



El artículo 4 del tratado de la OTAN establece que "las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".



Esto implicaría que una acción de Rusia contra Estados Unidos involucraría a los países con componen la OTAN en la actualidad.



Respecto a esto, el presidente polaco Andrzej Duda convocó el jueves por la mañana una reunión con el gobierno, el mando militar y los responsables de diferentes servicios públicos de este país miembro de la OTAN y de la Unión Europea y vecino directo de Ucrania.



Los embajadores de los 30 países integrantes de la alianza militar deben reunirse de urgencia el jueves en Bruselas, anunció un portavoz de la OTAN.