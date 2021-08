EE.UU. planea exigir que viajeros extranjeros estén vacunados contra la covid-19 

Estados Unidos, que cerró sus fronteras a una buena parte del mundo por la pandemia, planea admitir a extranjeros completamente vacunados mientras China restringió los viajes ante el aumento de los contagios.



Estos movimientos de ambos países llegan mientras la altamente contagiosa variante delta del coronavirus se extiende por el planeta y afecta no solo la movilidad, sino la temporada de turismo del verano boreal.



Estados Unidos quiere una reapertura para extranjeros "de una forma segura y sostenible", dijo un funcionario de la Casa Blanca pero sin especificar fechas.



La apertura seria en fases y, con limitadas excepciones, para todos los extranjeros "totalmente vacunados", indicó.



China, que antes se ufanaba de haber controlado el covid-19 luego que apareciera en su territorio en diciembre de 2019, realizó exámenes masivos que detectaron contagios de la variante delta.



Lea además: Wuhan realizará pruebas masivas de covid-19 ante llegada de la variante delta



Los datos oficiales del miércoles revelaron 71 casos, la mayor cantidad desde enero.



Las autoridades chinas anunciaron que dejarán de entregar pasaportes y otros documentos requeridos para viajes "no esenciales y no de emergencia. Se abstuvieron en cambio de una prohibición general de viajes al extranjero.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que una moratoria de los refuerzos al menos hasta finales de septiembre permitiría reducir la desigualdad en la distribución de dosis de vacunas entre países ricos y pobres y ayudaría a combatir la pandemia que se ha cobrado ya 4,2 millones de muertos en el mundo.



"No podemos aceptar que países que ya utilizaron la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras que las personas más vulnerables del mundo siguen sin protección", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Declaración de Washington

"Sentimos que es una elección falsa y que podemos hacer ambas cosas", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Agregó que Estados Unidos ha donado más dosis que ningún otro país.



"Tenemos suficiente suministro para que, si la FDA decide que los refuerzos son recomendables para una parte de la población, podamos proveerlos", dijo.



Lea también: China restringe los viajes al extranjero de sus ciudadanos por aumento de casos de covid-19



La OMS considera que la moratoria permitiría llegar a la vacunación de 10% de la población mundial a fines de septiembre.



Al menos 4.270 millones de dosis se han inoculado en todo el mundo hasta ahora, según un recuento de AFP.



En países considerados de altos ingresos por el Banco Mundial, 101 dosis cada 100 personas han sido inyectadas. Pero en los 20 países de ingresos más bajos, la cantidad cae a 1,7 cada 100 personas.



Israel, un país con elevada tasa de vacunación, comenzó a aplicar la semana pasada una tercera dosis a los mayores de 60 años y Alemania anunció que hará lo mismo desde septiembre.



Empero, la jefa de vacunas de la OMS, Kate O'Brien, dijo que no hay pruebas convincentes sobre la necesidad de la tercera dosis.