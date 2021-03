Dinamarca suspende el uso de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca

angela marcela alvarez

Dinamarca decidió suspender el uso de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca como medida de precaución debido a temores relacionados con la formación de coágulos sanguíneos en los vacunados, informó el jueves la autoridad sanitaria del país.



La suspensión se produce "después de los informes de casos graves de formación de coágulos de sangre en personas que fueron vacunadas con la vacuna covid-19 de AstraZeneca", dijo la Agencia Nacional de Salud, al tiempo que subrayó que "por el momento no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre".



El lunes, Austria anunció que había dejado de administrar un lote de vacunas producidas por el laboratorio anglosueco tras la muerte de una enfermera de 49 años que sucumbió a "graves trastornos de coagulación" pocos días después de recibirla.



Lea también: ¿Qué características tiene la vacuna de AstraZeneca que aprobó el Invima?



Otros cuatro países europeos, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, suspendieron inmediatamente la vacunación con dosis de este lote, que se entregó a 17 países y que incluía un millón de vacunas.



Dinamarca suspendió por su parte el uso de todas sus vacunas de AstraZeneca.



El miércoles, una investigación preliminar de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) subrayó que no había relación entre la vacuna de AstraZeneca y la muerte en Austria.



Hasta el 9 de marzo, solo se habían notificado 22 casos de trombosis para más de tres millones de personas vacunadas en el Espacio Económico Europeo, según la EMA.



"Es importante subrayar que no hemos renunciado a la vacuna de AstraZeneca, pero estamos haciendo una pausa en su uso", dijo el director de la agencia danesa, Søren Brostrøm, en el comunicado.

Italia y Noruega

Las autoridades sanitarias noruegas anunciaron el jueves la suspensión "cautelar" de las vacunas covid-19 de AstraZeneca, siguiendo los pasos de Dinamarca, que tomó una decisión similar por temor a la formación de coágulos.



Lea también: Colombia recibiría primeras dosis de vacuna de AstraZeneca en las próximas dos semanas



"En Noruega nos estamos tomando una pausa en la vacunación con AstraZeneca", dijo un alto funcionario del Instituto Nacional de Salud Pública, Geir Bukholm, en una conferencia de prensa. "Estamos a la espera de información para ver si hay una relación entre la vacunación y este caso de coágulos", añadió.



"Es el principio de precaución", subrayó Bukholm, señalando que hasta ahora no se ha establecido ningún vínculo entre la vacuna del laboratorio anglo-sueco y las trombosis, incluida una con consecuencias mortales, constatadas en Dinamarca.





Italia también decidió suspender el uso de un lote de vacunas anticovid de AstraZeneca , por temor a la formación de coágulos en la sangre como fue detectado en varios países europeos, indicó este jueves la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA).



"A raíz de informaciones sobre determinadas reacciones adversas graves, y después de la administración de dosis de un lote (...) de la vacuna anticovid de AstraZeneca, la AIFA decidió por precaución prohibir el uso de ese lote", precisa en un comunicado de prensa la entidad.