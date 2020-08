Juan Felipe Delgado Rodriguez

Covid-19 empuja a EEUU a la recesión mientras la OMS pide "no bajar la guardia" ante rebrotes

La devastación por la pandemia quedó expuesta este jueves cuando varios países, como Estados Unidos y México, reportaron contracciones económicas históricas, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los jóvenes a "no bajar la guardia" en medio de rebrotes de la enfermedad.



Latinoamérica y el Caribe, que tiene más infecciones de covid-19 que cualquier otra región del mundo, también vive la mayor crisis en el último siglo.



Pero no podrá reactivar su economía si no logra frenar los contagios, que en la última semana sumaron un promedio de 140.000 nuevos casos diarios, advirtieron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La covid-19 deja más de 667.000 muertes en todo el mundo y más de 17 millones de infecciones desde el primer caso diagnosticado en China a fines del año pasado.



"Parece que los rebrotes en algunos países son en parte causados por jóvenes que bajan la guardia durante el verano en el hemisferio norte", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Tedros advirtió que los jóvenes "no son invencibles" y los llamó a liderar la adopción de las nuevas pautas sociales para detener la pandemia, como el distanciamiento físico y el uso del tababocas.



En Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia, el epicentro está en Florida, el tercer estado más poblado, que reportó un récord de 253 muertes diarias, en medio de preparaciones para la llegada el fin de semana de la tormenta tropical Isaías.

Números rojos por doquier

​

Los confinamientos desde mediados de marzo para frenar los contagios golpearon especialmente a Estados Unidos, que informó la peor caída trimestral de su crecimiento desde que comenzaron los registros tras la Segunda Guerra Mundial.



En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense se contrajo 32,9% a una tasa anualizada. En comparación con el segundo trimestre de 2019, la disminución es del 9,5%. Esta segunda caída trimestral consecutiva, luego de una contracción de 5% del PIB en el primer trimestre, empujó a la primera economía mundial oficialmente a la recesión.



Minutos después del anuncio, el presidente Donald Trump sugirió por primera vez en un tuit la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, mencionando, sin ninguna prueba, los riesgos de fraude por la pandemia.



Contracciones récord del PIB también se registraron en México (17,3%), cuya economía semiparalizada desde finales de marzo ya arrastraba una crisis, así como en varios países europeos: Alemania (10,1%), Bélgica (12,2%) y Austria (10,7%).



En todo el mundo, grandes empresas también informaron pérdidas millonarias en el segundo trimestre por la pandemia, entre ellas las petroleras brasileña Petrobras y anglo-holandesa Shelll, la automotriz alemana Volkswagen, el banco británico Lloyds, la japonesa de electrónica Panasonic, el grupo de telecomunicaciones español Telefónica y el conglomerado belga-brasileño de la cerveza AB InBev.



Los gigantes tecnológicos estadounidenses sin embargo resistieron, con fuertes ingresos en Apple, Amazon y Facebook, aunque Alphabet, dueña de Google, cayó un 30%.



Ante previsiones de que el tráfico aéreo se reanudará con normalidad recién en 2023, la aeronáutica también está pagando un duro precio: tanto el fabricante de aviones europeo Airbus como su gran rival norteamericano Boeing reportaron números rojos.

Ingreso básico en Latinoamérica

​

Ante la tendencia creciente de casos y los estragos económicos en Latinoamérica, una región donde el 54% del empleo es informal y donde muchos países mantienen cuarentenas, un informe de la Cepal y la OPS llamó a aumentar el gasto fiscal y el porcentaje del PIB dedicado a la salud, que tiene un promedio regional de 3,7% pero debería ser de al menos 6%.



"No hay reactivación posible sin un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir de testeo, trazabilidad y confinamiento", advirtió la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.



Además, reiteró la necesidad de un Ingreso Básico de Emergencia durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020, así como un Bono Contra el Hambre mensual.



En Paraguay, el repunte de contagios en Ciudad del Este, en la triple frontera con Brasil y Argentina, llevó a las autoridades a anunciar el miércoles un retorno a la fase más restrictiva del confinamiento, provocando disturbios. Pero el jueves el gobierno cedió y permitió algunas actividades laborales hasta las 17H00.



Brasil registra desde hace casi un mes un promedio semanal de más de mil muertes diarias y es el segundo país más afectado por la pandemia, con 2,5 millones de personas contagiadas y más de 90.000 fallecidas.



El jueves, Michelle Bolsonaro, esposa del presidente Jair Bolsonaro, dio positivo, días después de que el mandatario anunciara en las redes sociales estar curado de la enfermedad.



En Arabia Saudita, en tanto, se cumplió el segundo día de peregrinación a La Meca, aunque este año solo participan unas 10.000 personas residentes en el país frente a los 2,5 millones de 2019.