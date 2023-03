Consejo de Seguridad de la ONU preocupado por armas nucleares rusas en Bielorrusia

La mayoría de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron este viernes su preocupación por el despliegue de armas nucleares "tácticas" rusas en Bielorrusia, lo que podría conllevar un riesgo de proliferación nuclear.



"Es un golpe adicional a la arquitectura de control de armamentos, a la estabilidad de Europa y a la paz y la seguridad internacional", denunció el embajador francés ante Naciones Unidas, Nicolas de Rivière, durante la reunión solicitada por Ucrania.



"Seamos claros, ningún país ha evocado la posibilidad de usar armas nucleares en este conflicto, ningún país amenaza la soberanía rusa", declaró por su parte el embajador británico adjunto, James Kariuki.



El anuncio ruso formulado el 25 de marzo por Rusia en medio de la guerra en Ucrania es "un nuevo intento por intimidar y constreñir. No ha funcionado hasta ahora y no funcionará. Seguiremos respaldando los esfuerzos de Ucrania para defenderse", agregó.



Aunque Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros miembros del Consejo condenaron el anuncio hecho por Moscú, otros señalaron tanto a los rusos como a los occidentales.



"No se cura el mal con el mal", advirtió el embajador brasileño Ronaldo Costa Filho.



Rusia justificó su despliegue nuclear en Bielorrusia ante el posicionamiento de armas nucleares estadounidenses en Europa, en el marco del acuerdo de "reparto nuclear" de la Otan.



Pero "reaccionar a un acuerdo de reparto nuclear posicionando armas en un estado no nuclear también es una violación de las obligaciones hacia el TNP", el Tratado de No Proliferación nuclear, señaló el embajador brasileño.



China pidió de su lado la "abolición de los acuerdos de reparto nuclear" y que "no se realice ningún despliegue de armas nucleares en el extranjero", por medio del embajador Geng Shuang, sin citar a ningún país en particular.