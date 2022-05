Condenan a cadena perpetua al primer soldado ruso juzgado en Ucrania por crímenes de guerra

Un tribunal de Kiev condenó este lunes a cadena perpetua a un soldado ruso hallado culpable por crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, cuyo presidente pidió en Davos cesar todo el comercio con Rusia.



Mientras los bombardeos rusos se centraban en el este de Ucrania este lunes, todas las miradas estaban puestas en Kiev, donde se celebró el primer juicio en Ucrania por crímenes de guerra contra un soldado ruso.



Vadim Shishimarin, de 21 años, admitió haber matado a un civil de 62 años que empujaba su bicicleta mientras hablaba por teléfono.



"El tribunal halló que (Vadim) Shishimarin es culpable y lo sentenció a cadena perpetua", declaró el juez Sergiy Agafonov.



En una audiencia la semana pasada, Shishimarin declaró que lamentaba lo sucedido y pidió "perdón" a la viuda de la víctima, al tiempo que justificó sus actos por las "órdenes" recibidas.



Pero los fiscales afirmaron que disparó entre tres y cuatro balas con la intención de matar al civil.



La corte lo declaró también culpable de asesinato premeditado. "El asesinato se cometió con intención directa", dijo el juez.



El abogado de Shishimarin, Viktor Ovsyannikov, declaró que apelará el veredicto.



Se espera que a esta sentencia histórica le sigan otras, ya que Ucrania ha abierto miles de casos de crímenes de guerra desde la invasión de Moscú.

Cesar el comercio con Rusia

Mientras se leía el veredicto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió en el primer día del Foro Económico Mundial de Davos el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el "máximo" de sanciones posibles.



"Eso es lo que deberían ser las sanciones, deberían ser máximas (...) Y creo que todavía no hay esas sanciones contra Rusia" dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia ante una sala llena que se levantó para aplaudirle.



Los países occidentales imponen sanciones económicas a Rusia. Pero mientras Estados Unidos y el Reino Unido renunciaron a importar petróleo, la Unión Europea no logró todavía un acuerdo sobre la cuestión por la dependencia de algunos de sus miembros del petróleo y el gas rusos.



"Debería haber un embargo del petróleo ruso, todos los bancos rusos deberían ser bloqueados, sin excepciones, habría que abandonar el sector ruso de la tecnología. No debería haber ningún tipo de comercio con Rusia" aseguró el presidente.



Zelenski reclamó también más armas para su país. "Ucrania necesita todas las armas que hemos pedido, no solo las que se han proporcionado", dijo en su intervención, y aseguró que si las hubiera obtenido en febrero "el resultado habría sido decenas de miles de vidas salvadas".



Varios dirigentes ucranianos estaban presentes en la estación suiza de Davos, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Dmitro Kuleba, y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.



Rusia fue excluida del WEF y la "casa rusa", usualmente abierta para el foro, será sustituida por una "casa de los crímenes de guerras rusas", donde se realizarán eventos de apoyo con personalidades ucranianas.

"Tácticas de tierra quemada"

Tras fracasar en su objetivo inicial de capturar Kiev, las fuerzas de Moscú se centran ahora en asegurar y ampliar sus ganancias militares en la región de Donbás y en la costa sur de Ucrania.



En la ciudad oriental de Severodonetsk, foco de recientes combates, el gobernador regional, Sergei Gaidai, acusó a las fuerzas rusas de "utilizar tácticas de tierra quemada, destruyendo deliberadamente" la ciudad.



Gaidai dijo que Rusia estaba reposicionando tropas de la región de Járkov (norte), efectivos que participaron en el asedio de Mariúpol (sureste), milicias separatistas prorrusas e incluso tropas recién movilizadas desde Siberia para concentrarse en las regiones de Donetsk y Lugansk.



Lo mismo sucede en materia de armamento. "Todo está concentrado aquí", agregó el gobernador, incluidos los sistemas antiaéreos y antimisiles S-300 y S-400, similares a los Patriot estadounidenses.



Severodonetsk, punto crucial en la batalla del Donbás, sufre el fuego de Moscú "las 24 horas del día", denunció Gaidai.



El ejército ucraniano anunció el domingo en Facebook un saldo de al menos siete civiles muertos y ocho heridos en los bombardeos a 45 comunidades de la región de Donetsk.



El destino de Severodonetsk se parece al de Mariúpol, con un paisaje apocalíptico tras varias semanas de asedio.



Según la fiscalía ucraniana, el país abrió más de 12.000 investigaciones por crímenes de guerra desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa.



El presidente estadounidense Joe Biden, de gira por Asia, dijo este lunes en Tokio que Rusia "tiene que pagar un precio a largo plazo" por su "barbarie en Ucrania" en términos de sanciones impuestas a Moscú por parte de Estados Unidos y sus aliados.



"No se trata solo de Ucrania", afirmó Biden. "Si no se mantienen las sanciones en muchos aspectos, ¿qué señal enviaríamos a China sobre el costo de un intento de tomar de Taiwán por la fuerza?", se preguntó.



Rusia anunció este lunes que recibió el plan de paz propuesto por Italia y está estudiándolo.



Las dos partes beligerantes habían iniciado conversaciones luego de que Moscú fracasó en su intento de tomar Kiev, pero el diálogo no prosperó pese a varias reuniones en Turquía.