Cinco perros dieron positivo por covid-19 en México; solo presentaron síntomas leves

Cinco perros dieron positivo a pruebas de covid-19 en México y mostraron síntomas leves luego de tener contacto con personas que estaban contagiadas, informó este jueves la secretaría de Agricultura.



Un comunicado detalla que los primeros contagios, dos perros que convivían, fueron identificados el 27 de abril y el resultado del quinto se conoció este jueves. Cuatro animales son de la capital y otro del vecino Estado de México.



"Las mascotas no presentaron síntomas graves de la enfermedad, aunque tuvieron contacto directo con humanos infectados", añade el comunicado.



Las autoridades aseguraron además que "no se identificaron mutaciones en el genoma del virus que representen riesgo de salto de especie" y que al momento no hay evidencia científica que demuestre que perros y gatos puedan transmitir el virus hacia humanos.

Agricultura alertó en abril pasado de la posibilidad de que animales de compañía pudieran resultar contagiados del nuevo coronavirus y emitió una serie de recomendaciones tanto a los dueños de mascotas como a veterinarios para prevenir o identificar un posible caso.



"A la fecha se han atendido 25 notificaciones por sospecha de la enfermedad: 16 en perros, siete en gatos, una en un tigre de zoológico y otra en un cuyo", añade el texto.



A los animales se les tomaron muestras y fueron sometidos a pruebas PCR, que es la misma que se utiliza en humanos.



Uno de los casos más conocidos de coronavirus en animales sucedió en el Zoológico del Bronx en Nueva York (Estados Unidos), donde una tigresa malaya dio positivo al virus, posiblemente contagiada por un cuidador asintomático.

Otro ocurrió en Dinamarca, donde el gobierno ordenó en agosto pasado el sacrificio de más de 15 millones de visones por una mutación del coronavirus que tres meses más tarde dio por "erradicada".



En Estados Unidos, un perro presentó dificultades para respirar y vómitos tras contagiarse.



México sumaba este jueves 1.217.126 personas contagiadas y 112.326 fallecidas por el nuevo coronavirus.

