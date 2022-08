China advirtió que Estados Unidos "pagará el precio" por visita de Nancy Pelosi a Taiwán

China advirtió este martes que Estados Unidos cargará con la "responsabilidad" y "pagará el precio" por la visita de la presidenta de la su Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán en su gira asiática.



"Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China", indicó a la prensa una portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying.



Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio que tiene que reunificar, por la fuerza si es necesario, y advirtió que considerará la visita de Pelosi a la isla como una provocación.



Pelosi llegó el martes a Malasia, donde se reunió con el primer ministro y el presidente de la cámara baja del Parlamento, en la segunda etapa de su gira en Asia tras pasar por Singapur.



Ya este martes, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. llegó a Taiwán, ignorando las advertencias de China, que denunció las acciones "extremadamente peligrosas" de Washington.



Las imágenes de la televisión mostraron a la legisladora demócrata, de 82 años, a su llegada al aeropuerto Songshan de Taipéi, donde fue recibida por el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Joseph Wu



En un comunicado, Pelosi indicó simplemente que "estamos comprometidos en un amplio abanico de discusiones sobre la manera de lograr nuestros objetivos comunes y hacer segura (la región) Indopacífico".



Rusia, por su parte, brindó el martes su apoyo a su aliado chino, que se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania.



"Washington desestabiliza el mundo. Ni un solo conflicto resuelto en las últimas décadas, sino varios provocados",", dijo en Telegram la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

Visita "muy probable"

La visita de Nancy Pelosi a Taiwán muestra el "apoyo incondicional" de Estados Unidos a la isla, aunque "no contradice" la política de Washington hacia China, dijo un comunicado del gabinete de la presidenta de la Cámara de Representantes, quien pertenece al mismo partido del mandatario Joe Biden y es la segunda en la línea de sucesión presidencial.



Aunque la Casa Blanca se encuentra en una situación comprometida con esta visita, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Pelosi "tiene derecho" a llevarla a cabo.



"No hay motivo para que Pekín convierta una posible visita, congruente con la política estadounidense de hace tiempo, en un tipo de crisis", añadió.



Kirby citó informes de inteligencia de que China prepararía posibles demostraciones de fuerza militares que podrían incluir el disparo de misiles al estrecho de Taiwán o incursiones a "gran escala" en el espacio aéreo taiwanés.



Ante ello, el ministerio de Defensa de Taiwán aseguró el martes que el territorio está "decidido, capaz y confiado" en que podrá proteger a la isla de las crecientes amenazas de China.



"Estamos preparando meticulosamente varios planes y las tropas adecuadas serán desplegadas para responder, respetando las reglas de respuesta en situaciones de emergencia, a las amenazas del enemigo", indicó el ministerio taiwanés en un comunicado.



Kirby recordó que Pelosi viaja en un avión militar y que si bien Washington no teme un ataque directo, sí "eleva los riesgos de un error de cálculo".



Asimismo, reiteró que la política estadounidense no ha variado con respecto a Taiwán.



Ello implica apoyo al gobierno autónomo taiwanés al tiempo que reconoce a Pekín por encima de Taipéi y se opone a una declaración formal de independencia de parte de Taiwán o una toma por la fuerza de parte de China.