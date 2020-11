Juan Felipe Delgado Rodriguez

El candidato demócrata Joe Biden sigue liderando las votaciones con 238 votos electorales, mientras que su opositor, el candidato republicano y actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump tiene 213.



Las urnas se cerraron sobre las 6:00 p.m., pero para conocer al próximo mandatario habrá que esperar, pues aún falta por conocer los votos de millones de estadounidenses que sufragaron a través del correo en al menos siete Estados.



Biden lidera la carrera, pero Trump ganó territorios importantes como Florida y Texas. Los resultados de nueve estados, incluidos Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte aún se desconocían.

TRUMP (213)

​

Alabama (9), Arkansas (6), Carolina del Sur (9), Dakota del Norte (3), Dakota del Sur (3), Florida (29), Idaho (4), Indiana (11), Kansas (6), Kentucky (8), Luisiana (8), Montana (3), Misisipi (6), Misuri (10), Nebraska (4), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Virginia Occidental (5), Wyoming (3)



BIDEN (238)

​

Arizona (11), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Hawái (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Nebraska (1), New Hampshire (4), Nueva Jersey (14), Nueva York (29), Nuevo México (5), Oregón (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington DC (3), Estado de Washington (12).

Las diferencias son tan apretadas que aun no se puede anticipar aún ningún resultado. Para llegar a la Casa Blanca se deben conseguir 270 votos electorales.



Reacciones

Los candidatos expresaron en la madrugada este miércoles sus primeras reacciones sobre los resultados parciales de las elecciones.



Mientras el candidato demócrata Joe Biden dijo a sus seguidores en Delaware que tuvieran paciencia y mantuvieran la fe, el presidente Donald Trump aseguró que "ganó la elección", aseguró que irá a la Corte Suprema para detener los conteos y acusó a los demócratas de querer robarse la elección.



"Sabemos que el conteo tomará bastante tiempo. Tenemos que ser pacientes hasta que el duro proceso del conteo termine. Esto no se acaba hasta que cada voto sea contado", dijo Biden, quien enfatizó en que están "en el camino correcto para ganar la elección".



En contraposición, Trump se autoproclamó en la madrugada de este miércoles como ganador de los comicios electorales.



"Francamente ya ganamos esta elección (...) Vamos a ir a la Corte Suprema. Queremos que todos los conteos paren. No queremos que ellos encuentren ningún tarjetón a las 4:00 a.m. y lo agreguen a la lista", aseveró.