Bombardeo ruso impacta un tanque de ácido nítrico en ciudad ucraniana de Severodonetsk

Un ataque de las fuerzas rusas alcanzó este martes un tanque de ácido nítrico en una planta química en Severodonetsk, en el este de Ucrania, dijo el martes el gobernador local, quien pidió a la población permanecer en refugios.



"Un ataque aéreo golpeó un tanque con ácido nítrico en una planta química", dijo el gobernador de la provincia de Lugansk, Sergii Gaidai, en Telegram.



"No dejen los refugios", agregó, recordando que ese compuesto "es peligroso si se inhala" y puede provocar lesiones en los pulmones o pérdida de visión.



También recomendó a los habitantes de la ciudad que "utilicen máscaras de protección".



Según dirigentes secesionistas prorrusos, el tanque "explotó" en una zona controlada por fuerzas ucranianas.



"En la planta química de Azot, un tanque con productos químicos voló por los aires. En principio, se trata de ácido nítrico", dijo en Telegram Rodion Mironchik, dirigente de la autoproclamada "república" de Lugansk.



Las autoridades locales ucranianas informaron el martes que el ejército ruso controla "la mayor parte" de Severodonetsk, la última ciudad importante de la región de Lugansk que no se encuentra bajo el mando de Moscú.



"Los ataques del ejército ruso, incluidos los bombardeos aéreos indiscriminados, son simplemente una locura absoluta", denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un vídeo difundido por Telegram.