Blue Origin completó con éxito su cuarto viaje tripulado más allá de la atmósfera

La compañía Blue Origin llevó a cabo este jueves con éxito su cuarto vuelo espacial tripulado, un viaje de placer de diez minutos más allá de la atmósfera del planeta.



El cohete suborbital New Shepard despegó de la base Launch Site One de la compañía en el oeste de Texas a las 8H58 locales(13H58 GMT) con seis personas a bordo.



El equipo incluía a Gary Lai, arquitecto jefe del programa New Shepard, y cinco clientes que abonaron por el viaje una suma no revelada.



"Sentí que mi piel se tensaba", dijo Lai, sobre el viaje en cohete.

La inclusión de Lai se produjo después de que fuera cancelada, sin revelar el motivo, la participación del comediante Pete Davidson, novio de la estrella de telerrealidad Kim Kardashian.



Después del lanzamiento, el cohete reutilizable de cero emisiones de gases de efecto invernadero aterrizó verticalmente en una plataforma, mientras que la cápsula continuó volando, cruzando la línea Karman, que marca el comienzo del espacio, a 100 kilómetros de altura.



Los pasajeros se abrocharon el cinturón y disfrutaron de unos minutos de ingravidez, antes de que la cápsula volviera a entrar en la atmósfera, desplegara sus paracaídas y flotara hacia la superficie para un suave aterrizaje en el desierto.



En vuelos anteriores de Blue Origin participaron el propietario de la compañía, Jeff Bezos, así como al ícono de Star Trek William Shatner.



El sector del turismo espacial está finalmente despegando.



La semana próxima, la empresa SpaceX, de Elon Musk, proyecta llevar a tres magnates y un exastronauta a la Estación Espacial Internacional en el marco de la misión Axiom-1.