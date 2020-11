Andrés Camilo Osorio

El candidato demócrata Joe Biden ha superado en número de votos al presidente Donald Trump en el estado de Georgia, crucial en la batalla hacia la Casa Blanca, aunque el recuento de votos aún continúa, publicó la prensa estadounidense este viernes.



Según las cadenas de televisión Fox y CNN, Biden fue reduciendo en las últimas horas la distancia con Trump y consigue por ahora 917 votos más que el actual presidente en este estado del sur del país.

Tres días después de unas tensas elecciones, en las que la pandemia de covid-19 llevó el voto por correo a cifras récord, el final del escrutinio en estados muy disputados podría determinar quién consigue la cifra mágica de 270 votos del Colegio Electoral que se necesitan para ganar.



En su tercera postulación a la presidencia, Biden se mostró confiado en su victoria junto a su compañera de fórmula Kamala Harris, e insistió el jueves en que los votantes sean pacientes y que el resultado se conocerá "muy pronto".



"Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos los ganadores", dijo el exvicepresidente de Barack Obama desde su feudo en Wilmington, Delaware.

Cuentas apretadas

Según gane o no Arizona, Biden debe sumar solo seis o 17 votos electorales, que podría obtener en Nevada (6), Georgia (16) o Pensilvania (20).



En Georgia, un tradicional bastión republicano, Biden tiene hasta ahora 917 votos más que el actual presidente, según reportaron CNN, Fox News y el New York Times.



Si Trump pierde Georgia, ya no podría obtener una mayoría de votos del Colegio Electoral.



En Arizona y Nevada, Biden se mantiene a la delantera por pequeños márgenes.



Si el candidato demócrata gana dos de esos tres estados, será el próximo presidente.



Sin embargo, el premio mayor es Pensilvania. En este estado gobernado por los demócratas, Trump seguía llevando la delantera, aunque su ventaja disminuía a unos 18.000 votos y se estima que las papeletas que falta por contar serán en su mayoría para Biden.



Si el demócrata lograra ganar Pensilvania, alcanzaría inmediatamente los 270 votos del Colegio Electoral necesario