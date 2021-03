Biden espera que todos los estadounidenses adultos estén vacunados antes del 1 de mayo

angela marcela alvarez

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó en la noche del jueves los progresos espectaculares registrados en la vacunación contra el covid-19, que permiten vislumbrar el inicio de un retorno a la normalidad en el país antes de la fiesta nacional del 4 de julio.



En un discurso que alternó el tono grave con cierto optimismo, Biden ordenó a los estados que levanten progresivamente las restricciones por edad para que todos los estadounidenses adultos sean elegibles para recibir la vacuna antes del 1 de mayo.



"¡Es mucho antes de lo previsto!", subrayó.



De seguir por este camino, Biden ve "buenas opciones" de que en la próxima fiesta nacional del 4 de julio los estadounidenses puedan reunirse en pequeños grupos alrededor de la tradicional barbacoa.

Esta lucha "está lejos de haber terminado", advirtió, aunque también se mostró convencido de que "mejores días" están por venir.



Estados Unidos demostrará pronto que "venció uno de los periodos más sombríos y más duros" de su historia, añadió Biden.



El covid-19 -que hace justo un año recibía la calificación de pandemia por parte de la OMS- ha dejado ya más de 2,6 millones de muertos en el mundo, según el último balance establecido por la AFP.



"Todos hemos perdido algo", subrayó el mandatario estadounidense. "Las pequeñas cosas de la vida son las más importantes y son las que echamos de menos".



Biden, que condenó los ataques racistas contra los estadounidenses de origen asiático desde el inicio de la pandemia, anunció asimismo el despliegue de 4.000 soldados adicionales para participar en la campaña de vacunación, elevando la cantidad total a 6.000.

Nueva vacuna en la UE

Del otro lado del Atlántico, la Unión Europea (UE) dio luz verde el jueves a la vacuna de inyección única, la primera de este tipo, del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, que se convierte en la cuarta autorizada en esa región.



"Más vacunas seguras y eficaces están llegando a los mercados", se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recordó que 200 millones de europeos podrán ser inmunizados gracias al nuevo producto.



La vacuna de AstraZeneca está, por su lado, en el ojo del huracán debido a la suspensión de sus inyecciones en Dinamarca, Islandia y Noruega.



La autoridad sanitaria danesa dijo contar con "informes de casos graves de formación de coágulos de sangre" en personas vacunadas, pero precisó que no podía confirmar por ahora una relación causal.



Tanto Noruega como Islandia también expresaron su preocupación.



Pero tanto el laboratorio anglo-sueco como el gobierno británico no dudaron en defender que se trata de una vacuna "segura" y eficaz".



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó, por su parte, que el riesgo de formación de coágulos sanguíneos no es más elevado en las personas vacunadas, pese a que el lunes Austria decidiera dejar de administrar un lote de vacunas de AstraZeneca tras la muerte de una enfermera que la había recibido. Una decisión seguida después por Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, y el jueves por Italia.



A la espera de los resultados de la investigación en curso, el regulador europeo estimó que el inmunizante podía seguir usándose.



Las autoridades francesas anunciaron, por su parte, que relajarán a partir del viernes las conexiones con Reino Unido o Japón, a la vista de la circulación ya muy intensa de la variante británica del virus, de la que un estudio de la revista médica BMJ reveló que era un 64% más mortal que el coronavirus de origen.

Preocupación en Brasil

Mucho menos favorable es la situación sanitaria en Brasil, que sigue hundiéndose en la fase más dramática de la crisis, después de haber registrado el miércoles por primera vez más de 2.000 muertos en 24 horas.



"La tasa de contagio con las variantes hace que la epidemia sea aún más grave. El año 2021 seguirá siendo muy duro", declaró a la AFP Margareth Dalcolmo, neumóloga e investigadora en Fiocruz, instituto de salud pública de referencia.



La vacunación avanza lenta en el gigante sudamericano, que es el segundo país del mundo con más fallecidos por coronavirus, con más de 270.000 y solo por detrás de Estados Unidos. Además, su presidente, Jair Bolsonaro, resta importancia a la pandemia y rechaza cerrar los comercios para, según dice, preservar el empleo.



El estado de Sao Paulo anunció, no obstante, este jueves la imposición de un toque de queda nocturno y la suspensión de torneos deportivos para enfrentar "el momento más crítico" de la pandemia.



En Chile, la región Metropolitana -a la que pertenece Santiago- también dio un paso atrás e impuso en lo que queda de marzo una cuarentena parcial, con confinamiento domiciliario obligatorio los fines de semana para hacer frente al aumento de casos.

Niños "hambrientos, aislados, maltratados"

En un año, la pandemia también ha "hecho retroceder" casi todos los indicadores que miden el desarrollo de niños y adolescentes en el mundo, advierte Unicef.



"Ha aumentado el número de niños que pasan hambre, que están aislados, maltratados, ansiosos, que viven en la pobreza y que se han visto obligados a casarse", dijo la directora Henrietta Fore.



Entre seis y siete millones más de niños podrían sufrir desnutrición en 2020, un aumento del 14% que podría traducirse en más de 10.000 muertes adicionales por mes, principalmente en África subsahariana y el sur de Asia.