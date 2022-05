El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el lunes que se abstendrá de entregar a Ucrania sistemas de lanzamiento de cohetes de largo alcance (MLRS) capaces de alcanzar el territorio ruso, a pesar de que Kiev ha pedido en reiteradas ocasiones este tipo de armamento.



"No vamos a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan llegar a Rusia", dijo Biden a los periodistas el lunes por la mañana.



Los medios de comunicación estadounidenses habían informado que Washington preparaba el suministro de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance a Kiev, después de la aprobación por el Congreso de una ayuda adicional a Ucrania de 40.000 millones de dólares.



Sin embargo, el portavoz del Pentágono, John Kirby, no confirmó el envío de los MLRS M270, armamento muy móvil, con un alcance de hasta 300 km.



Kiev también pidió a Estados Unidos un segundo tipo de sistema: el M142 Himars, con un alcance de entre 70 y 150 km, muy superior a las baterías de obuses M777, que son las que actualmente se entregan a Kiev y tienen un alcance efectivo de no más de 40 km.



Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró el lunes que aún se estaba considerando enviar sistemas MLRS, pero sin capacidades de ataque de largo alcance, lo que permitiría su uso fuera del campo de batalla.



Lea también: Periodista francés murió en bombardeo ruso en la ciudad de Severdonetsk, Ucrania



De su lado, el senador republicano Lindsey Graham reaccionó el lunes calificando la decisión del presidente Joe Biden como “una traición a Ucrania y a la democracia misma”. “Aparentemente, la administración de Biden se siente nuevamente intimidada por la retórica rusa”, señaló en su cuenta de Twitter el legislador opositor.



Las fuerzas ucranianas encuentran dificultades en la región de Donbás, donde la ofensiva rusa se intensificó en localidades clave. Las tropas rusas han avanzado hacia el centro de Severodonetsk, bajo fuego durante semanas.



En este contexto, los funcionarios ucranianos pidieron más armas a Occidente.



"Algunos aliados evitan suministrar las armas necesarias por miedo a una escalada. Escalada, ¿en serio? Rusia ya está utilizando las armas no nucleares más pesadas, quema la gente viva. Tal vez sea el momento (...) de darnos MLRS ", tuiteó Mykhailo Podoliak, asesor de la presidencia ucraniana.



Por su parte, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, declaró también la semana pasada en el foro de Davos, en Suiza, que estas unidades móviles capaces de lanzar varios cohetes simultáneamente son “realmente el arma que tanto necesitamos”,