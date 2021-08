Un sismo de magnitud 7,2 sacudió Haití la mañana del sábado, hacia las 7:30 a.m. (hora colombiana), según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que emitió una alerta de tsunami.



Jerry Chandler, director de protección civil del país, confirmó que el temblor dejó varios muertos aunque aún no se tiene la cifra exacta.



"Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto", dijo Chandler, al precisar que el primer ministro Ariel Henry estaba de camino al centro nacional de operaciones de emergencia, en Puerto Príncipe.



El epicentro del terremoto se localizó a unos 160 kilómetros por carretera del centro de Puerto Príncipe, la capital densamente poblada.

El largo temblor se sintió en todo el país y se registraron daños materiales en varias ciudades, según imágenes de testigos en el suroeste de la península de la isla, publicadas en las redes sociales.



Edificios religiosos, escuelas y viviendas resultaron dañados por el terremoto, según los residentes de la zona afectada.



En videos compartidos en internet, los residentes filmaron las ruinas de varios edificios de hormigón, incluida una iglesia en la que al parecer se estaba celebrando una ceremonia el sábado por la mañana en la comuna de Les Anglais, a 200 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe.



El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 devastó la capital haitiana y varias ciudades de provincia.



Más de 200.000 personas murieron y más de 300.000 resultaron heridas en la catástrofe, que dejó a 1,5 millones de personas sin hogar.